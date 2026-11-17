(VTC News) -

Ngày 17/11, Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa thông báo sẽ từ chức sau khi nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tại quốc hội cáo buộc ông có hành vi tham nhũng, đồng thời yêu cầu ông rời khỏi chức vụ nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị luận tội tại Quốc hội.

“Tôi đồng ý với yêu cầu này. Tôi chưa bao giờ nói dối, trộm cắp hay lừa gạt bất kỳ ai, vì vậy sẽ nỗ lực làm sáng tỏ sự thật và bảo đảm công lý được thực thi. Tôi sẽ bàn giao quyền hạn của tổng thống, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền khôi phục danh dự và phẩm giá của mình”, Tổng thống Ukhnaa nói.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa. (Ảnh: AP)

Ông Ukhnaa khẳng định trong suốt thời gian đương nhiệm, ông chưa bao giờ có hành vi tham ô, biển thủ tài sản và việc từ chức là cần thiết để bảo vệ, khôi phục danh dự cá nhân.

Mông Cổ đang trải qua nhiều tháng bất ổn chính trị, đi kèm với những bất đồng và xung đột nội bộ trong đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền.

Hồi tháng 3, nghị sĩ nước này bổ nhiệm Thủ tướng thứ ba chỉ trong chưa đầy một năm, sau khi làn sóng biểu tình phản đối tham nhũng kéo dài nhiều tuần.

Theo quy định của pháp luật Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt, thành viên đảng MPP sẽ tạm thời đảm nhiệm chức năng của Tổng thống. Nước này cũng phải tổ chức bầu cử Tổng thống mới trong thời hạn 4 tháng.

Cùng với đó, quyết định từ chức của ông Ukhnaa sẽ có hiệu lực sau khi Quốc hội Mông Cổ gồm 126 thành viên phê duyệt.

Ông Ukhnaa (58 tuổi) đảm nhiệm cương vị Tổng thống Mông Cổ từ năm 2021, sau khi đảng Nhân dân Mông Cổ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, qua đó nắm quyền kiểm soát đa số ghế tại Quốc hội. Thủ tướng đương nhiệm của nước này cũng là thành viên MPP.