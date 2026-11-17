(VTC News) -

Ngày 16/11, thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc siết chặt thời hạn lưu trú đối với sinh viên và nhà báo nước ngoài đến học tập, làm việc tại nước này.

Trong phán quyết bác bỏ vụ kiện, Thẩm phán Tòa án quận liên bang tại Boston (Mỹ), ông F. Dennis Saylor nhận định chính sách trên mang tính “tùy tiện, thiếu nhất quán, lạm dụng quyền hạn và không phù hợp với pháp luật”.

Khuôn viên một trường Đại học ở Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Quy định thị thực mới dự kiến được triển khai từ tháng 9 nhưng bị Thẩm phán Saylor tạm thời đình chỉ. Chính quyền ông Trump sau đó kháng cáo quyết định này lên tòa án cấp cao hơn. Trong quá trình xem xét vụ việc, ông Saylor đặc biệt nhấn mạnh những ảnh hưởng mà chính sách mới có thể gây ra đối với sinh viên quốc tế.

“Nói thẳng ra, Bộ An ninh Nội địa đang tìm cách cản trở hoặc làm suy giảm hoạt động cung cấp cơ hội giáo dục cho sinh viên nước ngoài tại Mỹ, trong khi đây chính là điều Quốc hội muốn cho phép và khuyến khích”, ông Saylor cho hay.

Theo Thẩm phán Saylor, những quy định mới có thể khiến sinh viên nước ngoài không thể theo đuổi chương trình đào tạo kéo dài như tiến sĩ, không được học cùng lúc 2 chuyên ngành hoặc không thể chuyển đổi ngành học.

Với đề xuất mới, người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực sinh viên chỉ được phép lưu trú tối đa 4 năm. Nếu muốn tiếp tục ở lại sau thời hạn này, họ phải nộp đơn xin gia hạn. Trước đó, sinh viên quốc tế được phép cư trú tại Mỹ trong toàn bộ thời gian theo học mà không bị giới hạn theo một mốc thời gian cố định.

Đối với nhà báo nước ngoài, thời hạn lưu trú cũng bị rút xuống còn 240 ngày, tương đương khoảng 8 tháng. Họ có thể nộp đơn xin gia hạn thêm một khoảng thời gian tương tự. Trong khi đó, theo quy định trước đây, nhóm đối tượng này được phép ở Mỹ tối đa 5 năm.

Riêng các nhà báo Trung Quốc sẽ chỉ được cấp thị thực lưu trú trong 90 ngày, kèm theo gia hạn thêm 90 ngày.

Những biện pháp siết chặt thị thực nói trên nằm trong chiến dịch kiểm soát nhập cư trên diện rộng do Tổng thống Trump triển khai, bên cạnh các hoạt động trục xuất người nhập cư và việc áp dụng thêm những hạn chế đối với con đường nhập quốc tịch Mỹ hợp pháp.

Theo thống kê chính thức, Mỹ tiếp nhận hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023 - 2024, là quốc gia có số lượng sinh viên nước ngoài theo học lớn nhất thế giới.