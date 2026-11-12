CEO Nvidia Jensen Huang từ chức sau cáo buộc ngoại tình với gián điệp

(VTC News) -

* Tiếp tục cập nhật

Ông Jensen Huang, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, đã từ chức sau khi có thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó một mối quan hệ liên quan đến một phụ nữ bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc, và mối quan hệ còn lại với một nhân viên của công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang.

Trước đó, ông Huang thừa nhận trong một bức thư gửi nhân viên rằng ông không chung thủy với vợ. Ông xin lỗi vì đã phản bội niềm tin của gia đình và các nhân viên. Mối quan hệ ngoài hôn nhân này liên quan đến Alice Huang, một lãnh đạo cấp cao của công ty dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Đây là doanh nghiệp từng là khách hàng lớn của Nvidia.

Theo một người am hiểu sự việc, CEO Nvidia còn có quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao của Nvidia, người phụ trách mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe của công ty.

Cổ phiếu Nvidia giảm gần 8% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Năm, kéo dài đà suy giảm gần đây sau khi xuất hiện thông tin hội đồng quản trị Nvidia đang điều tra mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang.

Hình ảnh CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang.

Vị lãnh đạo 63 tuổi này là cổ đông lớn nhất của Nvidia, sở hữu khoảng 3,6% cổ phần công ty, đồng thời đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Huang, người có khoảng 60 nhân viên báo cáo trực tiếp, từng tuyên bố ông không tin vào việc lập kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo.

Theo ông, các nhà lãnh đạo nên liên tục chuyển giao kiến thức và thông tin cho người khác trong quá trình làm việc. Hiện chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm ông. Báo cáo ủy quyền mới nhất của Nvidia gửi cổ đông cảnh báo rằng công ty “phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã gắn bó lâu năm”.

Báo cáo cũng cho rằng việc không bảo đảm được kế hoạch kế nhiệm hiệu quả có thể “cản trở công tác hoạch định chiến lược, triển khai thực hiện và thành công lâu dài của công ty”.

Tổng thống Donald Trump, người đã xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiết với CEO Nvidia, đã lên tiếng bảo vệ Huang hồi đầu tuần. Ông Trump nói rằng Huang khẳng định mình không biết Alice Huang bị nghi ngờ là gián điệp.

Tổng thống Mỹ mô tả CEO Nvidia là “một người tuyệt vời”. Tổng thống Trump từng phê duyệt việc xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc bất chấp những quan ngại về an ninh. Ông cũng tiếp nhận nhiều quan điểm chính sách do CEO Nvidia đề xuất. Những quyết định này hiện đang bị các nhà lập pháp và quan chức khác xem xét lại.

Hôm thứ Năm, Nvidia cho biết Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress đã đồng ý đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền cho đến khi công ty bổ nhiệm được người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia đang bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới và sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Quyết định này khép lại một kỷ nguyên mà trong đó Jensen Huang đã góp phần thúc đẩy làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, đồng thời trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn về địa chính trị.

Sự ra đi của ông khiến một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới phải đối mặt với nhiệm vụ tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới.