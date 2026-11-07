Vừa từ chức, cựu Tổng thống Paraguay bị quản thúc tại gia

(VTC News) -

Trong cuộc bỏ phiếu nhất trí, toàn bộ 44 thượng nghị sĩ có mặt thông qua quyết định bãi nhiệm cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena với cáo buộc sai phạm trong quá trình thực thi công vụ. Phán quyết được đưa ra sau khi ngân hàng kỹ thuật số Ueno sụp đổ, tài khoản của nhiều người bị đóng băng, đồng thời đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Theo nội dung bức thư gửi chỉ huy Cảnh sát Quốc gia, các công tố viên ban hành lệnh quản thúc ông Pena tại nhà riêng cho đến khi Văn phòng Công tố hoàn tất việc xác định các cáo buộc chính thức đối với ông. Văn phòng Tổng chưởng lý Paraguay xác nhận cựu Tổng thống đang bị quản thúc tại đây.

Cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena. (Ảnh: Reuters)

Lệnh của công tố viên cũng yêu cầu bắt giữ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Carlos Carvallo, do ông Pena bổ nhiệm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận liệu ông Carvallo bị bắt giữ hay chưa.

Các nhà lập pháp cáo buộc ông Pena lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng chính trị để điều chuyển hàng trăm triệu USD tiền công quỹ vào ngân hàng Ueno, trong khi cơ quan quản lý làm ngơ trước những khoản cho vay nội bộ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về phần mình, ông Pena bác bỏ toàn bộ cáo buộc sai phạm.

Ông Pena nộp đơn xin từ chức hôm 5/11, nhưng Quốc hội không chấp thuận đề nghị này và phe đối lập kiên quyết yêu cầu tiếp tục quy trình xét xử luận tội.

Theo quy định của Paraguay, các cựu tổng thống rời nhiệm sở hợp hiến sẽ tự động trở thành thượng nghị sĩ trọn đời và được hưởng quyền miễn trừ pháp lý. Phe đối lập lo ngại nếu để ông Pena từ chức, chiếc ghế này sẽ trở thành “tấm khiên” giúp ông né tránh trách nhiệm hình sự. Do đó, họ muốn phế truất ông qua luận tội để tước đặc quyền này.

Trong thông điệp chia tay được công bố ngay trước khi phán quyết được đưa ra, ông Pena bày tỏ mong muốn việc mình rời nhiệm sở sẽ giúp Paraguay tránh phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng hơn.

“Tôi không muốn sự hiện diện của mình trở thành nguyên nhân gây chia rẽ hay bất ổn lớn hơn. Trách nhiệm của tôi là đặt lợi ích quốc gia lên trên số phận cá nhân”, ông Pena nói.

Cùng thời điểm, Phó Tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Paraguay, tiếp quản vị trí này để hoàn thành phần nhiệm kỳ còn lại đến tháng 8/2028. Ông đứng trước nhiệm vụ điều hành chính phủ đang chịu sức ép phải hoàn trả tiền cho người gửi tiết kiệm, đồng thời xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến sự sụp đổ của ngân hàng kỹ thuật số Ueno.