(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không (ASDF) phát tín hiệu cảnh báo và thực hiện một số biện pháp chưa được công bố đối với hai máy bay quân sự nghi của Nga tiến vào không phận ở vùng biển phía tây bắc đảo Okinoshima thuộc tỉnh Fukuoka. Sự việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 17/11 và diễn ra trong vài phút.

Sau đó, máy bay nghi thuộc Nga tiếp tục di chuyển qua eo biển Tsushima, bay qua khu vực giữa đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa và Đài Loan, trước khi tiến vào phía tây Thái Bình Dương.

Thành viên thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đứng gác tại lối vào Bộ Quốc phòng ở Tokyo. (Ảnh: Reuters)

“Việc máy bay Nga xâm phạm không phận Nhật Bản không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Nhật Bản mà còn là mối đe dọa đối với an ninh của chúng ta. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.

Ông Kihara tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối cực kỳ gay gắt tới Nga thông qua kênh ngoại giao và kiên quyết yêu cầu những sự việc như vậy không được phép tái diễn”.

Việc máy bay chiến đấu nước ngoài xâm nhập không phận Nhật Bản khi chưa được cho phép là điều cực kỳ hiếm gặp. Theo giới chức Nhật Bản, lần gần nhất máy bay Nga “xâm phạm không phận” là ngày 23/9/2024, tại khu vực phía bắc đảo Rebun thuộc tỉnh Hokkaido.

Thời điểm đó, máy bay chiến đấu ASDF của Nhật Bản phải bắn pháo sáng để cảnh báo. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 một máy bay quân sự Nga công khai xâm phạm không phận Nhật Bản. Sự việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi máy bay trinh sát quân sự Trung Quốc lần đầu tiên xâm nhập không phận nước này.

Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản tiếp tục căng thẳng trong những tháng gần đây, đặc biệt sau khi Moskva bắt giữ một phóng viên của tờ Hokkaido Shimbun với cáo buộc hoạt động gián điệp, đồng thời tịch thu tài sản của tập đoàn Japan Tobacco tại Nga.

Theo FSB, người này làm việc tại văn phòng của báo Hokkaido Shimbun ở thành phố Yuzhno-Sakhalinsk và bị bắt tại tỉnh Sakhalin ngay trước thời điểm dự định rời Nga. Phóng viên này sau đó được di lý tới Moskva.

Nhật Bản đáp trả bằng cách triệu tập Đại sứ Nga Nikolay Nozdrev để phản đối vụ bắt. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng kêu gọi Nga “đối xử công bằng và khách quan” với công dân nước này.