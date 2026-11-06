Tổng thống Paraguay từ chức sau khi ngân hàng số sụp đổ

(VTC News) -

Tổng thống Paraguay Santiago Peña ngày 5/11 tuyên bố từ chức, sau khi ngân hàng số ueno sụp đổ, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính, khiến hàng triệu tài khoản bị đóng băng và làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào một trong những nền kinh tế ổn định nhất Nam Mỹ.

Tổng thống Paraguay Santiago Peña. (Ảnh: Reuters)

Ông Peña rời nhiệm sở chỉ vài giờ trước khi các nghị sĩ thúc đẩy thủ tục luận tội, sau khi ông mất sự ủng hộ ngay trong Đảng Bảo thủ Colorado cầm quyền. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Peña cho biết sẽ xuất hiện trước phiên điều trần luận tội tại thượng viện để “thực hiện quyền tự bào chữa”.

Ông nói quyết định này không xuất phát từ “lòng tự trọng cá nhân”, mà bởi “việc chịu trách nhiệm và đưa ra lời giải thích cũng là nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện với người dân Paraguay”. Ông đồng thời kêu gọi nhanh chóng tìm ra giải pháp cho những khách hàng không thể truy cập tài khoản.

“Làm sáng tỏ sự việc và giải quyết các khoản thanh toán là những nghĩa vụ cần được thực hiện song song”, ông Peña nói.

Sau thông tin ông Peña từ chức, giá trái phiếu chính phủ Paraguay giảm. Đồng nội tệ guarani cũng suy yếu, có thời điểm vượt ngưỡng 6.500 guarani đổi một USD, trước khi chốt phiên ở mức 6.490 guarani/USD, giảm gần 5% trong ngày.

Khủng hoảng bắt đầu hồi đầu tuần, sau khi Ngân hàng Trung ương Paraguay can thiệp vào ueno, cho biết ngân hàng số này đã vi phạm các yêu cầu tối thiểu về khả năng thanh toán. Hệ lụy từ vụ việc khiến người đứng đầu ngân hàng trung ương phải từ chức, đồng thời dẫn tới lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo ueno. Những người này sau đó đã ra trình diện.

Từ một công ty công nghệ tài chính quy mô nhỏ, ueno phát triển thành ngân hàng tầm trung, phục vụ khoảng 3 triệu khách hàng tại quốc gia có 6,5 triệu dân. Ngân hàng này cũng quản lý khoảng 850 triệu USD tiền công, trong đó có các khoản liên quan đến cơ quan nhà nước và quỹ hưu trí.

Sự sụp đổ của ueno khiến khách hàng không thể truy cập tài khoản, đồng thời làm gia tăng sức ép chính trị nghiêm trọng, bởi nhiều người dân Paraguay phụ thuộc vào ngân hàng này với các khoản gửi tiết kiệm, thanh toán và trợ cấp.

Các nghị sĩ đối lập cáo buộc ông Peña có xung đột lợi ích, sử dụng sai mục đích tiền quỹ hưu trí và tìm cách che chắn cho ngân hàng khỏi sự giám sát. Ông Peña bác bỏ mọi sai phạm, đồng thời cho rằng đây là vấn đề quản lý và cần được giải quyết tại tòa án.

Được bầu làm tổng thống năm 2023, ông Peña đang phải đối mặt với sự giám sát gắt gao liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ với Grupo Vazquez - tập đoàn kinh doanh sở hữu ueno cho đến tháng 3/2025. Ông cho biết đã bán cổ phần tại tập đoàn này trong tháng 3/2025 và không có vai trò sai trái nào trong hoạt động của ngân hàng.

“Ông Peña đang đem tiền tiết kiệm của người dân ra đánh cược”, Felipe Rodriguez, một khách hàng của ueno, nói trong xúc động. “Chuyện này không thể không bị trừng phạt”, ông nói, đồng thời cáo buộc Phó tổng thống Pedro Alliana có liên quan.

Ông Alliana, người đứng kế tiếp trong thứ tự kế nhiệm tổng thống, những ngày gần đây đã giữ khoảng cách với ông Peña. Ông cũng tuyên bố tạm gác tham vọng tranh cử tổng thống của mình cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính được giải quyết.