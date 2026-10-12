Tổng duyệt lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại CV Lê Thị Riêng

Đề xuất hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm TP.HCM và Thủ Thiêm từ đầu năm 2028
Tại vùng phát thải thấp, xe xăng dầu không đạt chuẩn khí thải bị hạn chế lưu thông; TP.HCM dự kiến áp dụng từ 1/1/2028.
TP.HCM cấm luồng tạm thời trên sông Sài Gòn để hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng
TP.HCM tạm cấm luồng đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn nhiều ngày để phục vụ thi công, lắp dựng và hợp long cầu đi bộ hình lá dừa bắc qua sông Sài Gòn.
TP.HCM tăng chuyến metro và xe buýt phục vụ lễ truy điệu liệt sĩ
TP.HCM sẽ tăng chuyến xe buýt và tăng lượt vận hành Metro số 1 trong ngày 14/10, để phục vụ người dân tham dự Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ.
Tặng bằng khen nam sinh dũng cảm một mình chống trả hai 'cẩu tặc'
Phạm Trần Tuấn Phong (học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận) được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh khen thưởng 15 triệu đồng sau khi dũng cảm ngăn chặn hai kẻ trộm chó.
Hiện trạng dự án đường gần 200 tỷ chậm tiến độ, chưa bàn giao đã lún ở Huế
Được đầu tư 195 tỷ đồng và khởi công xây dựng từ 2018 nhưng dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ vẫn chưa thể bàn giao sử dụng và xuất hiện tình trạng lún nghiêm trọng.
Hình ảnh đồng bào Khmer đón mừng Lễ Sene Dolta đầm ấm, hạnh phúc
Sau 3 ngày vui lễ với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, bà con đồng bào Khmer đã dâng mâm lễ lên bàn thờ tổ tiên cúng tiễn ông bà, khép lại mùa Sene Dolta 2026.
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