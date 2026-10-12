Tổng duyệt lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại CV Lê Thị Riêng

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.