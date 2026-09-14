Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 14/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ số 2 thuộc Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn được lực lượng chức năng huy động đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Trong ngày, lực lượng chức năng xử lý hơn 300 m³ đất.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Qua tìm kiếm tại rãnh mộ số 2, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 14/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 296 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt được quy tập, có 599 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Rãnh mộ số 2 được lực lượng chức năng phát hiện chiều 8/9 trong quá trình tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng. Rãnh mộ số 2 nằm so le, về phía bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào.

Sáng 9/9, Đội K74 thực hiện cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ, đồng thời mở rộng rãnh mộ số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật. Vị trí, hướng nằm, tầng chôn cùng các dấu vết liên quan được ghi nhận để phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Việc phát hiện rãnh mộ số 2 cũng cung cấp thêm cơ sở thực địa để lực lượng chức năng đối chiếu với sơ đồ, tài liệu lịch sử và nghiên cứu quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Từ hướng của rãnh mộ số 2 và những khu vực nghi vấn liên quan, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện mở rộng tìm kiếm.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là khu vực Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Qua nghiên cứu tài liệu, bản đồ, hình ảnh lịch sử, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, cơ quan chức năng xác định nơi đây có khả năng còn hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chưa được quy tập.

Trước khi tổ chức đào tìm, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều nguồn thông tin, trong đó có lời kể của những nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất tại nghĩa trang, kết hợp khảo sát bằng radar xuyên đất để khoanh vùng những khu vực nghi vấn.