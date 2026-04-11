Cập nhật lúc 08:46 AM ngày 11/04/2026
Tổng duyệt chương trình 'Thanh âm kỷ nguyên mới' mở màn LHPT toàn quốc 2026

Tại buổi tổng duyệt Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và lãnh đạo Quảng Ninh có những chỉ đạo, góp ý để chương trình đảm bảo về tư tưởng, nội dung, chất lượng nghệ thuật.

Tối 10/4, chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tại Quảng trường 30/10 tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có những ý kiến chỉ đạo, góp ý để chương trình đảm bảo về tư tưởng, nội dung, hình thức và chất lượng nghệ thuật.

Với quy mô khoảng 50.000 khán giả, Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” không chỉ là không gian biểu diễn, mà còn tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới; đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Ninh – vùng đất giàu truyền thống, năng động và đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII); ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII dự tổng duyệt.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cùng các thành viên Ban Tổ chức theo dõi tổng duyệt chương trình.

Tại buổi tổng duyệt, các nghệ sỹ, ca sỹ thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc, hứa hẹn tạo nên một chương trình vừa trang trọng ở phần lễ, vừa sôi động, cuốn hút ở phần hội.

Các tiết mục được dàn dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên chuyên nghiệp cùng lực lượng quần chúng.

Không gian âm nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp chất liệu dân gian, trữ tình với xu hướng biểu diễn hiện đại như âm nhạc điện tử và công nghệ đa phương tiện, tạo nên điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” được xây dựng theo cấu trúc 3 chương, xuyên suốt về nội dung và cảm xúc. “Thanh âm khởi nguyên” mở ra bằng những âm thanh nguyên sơ của tự nhiên và lao động, tái hiện quá trình hình thành cộng đồng người Việt.

Tiếp nối là “Thanh âm di sản”, nơi những lời ru, câu hát, làn điệu dân gian được khơi gợi, tôn vinh chiều sâu văn hóa truyền thống. Khép lại là “Thanh âm kỷ nguyên mới” – không gian âm nhạc hiện đại, trẻ trung, nơi các giá trị truyền thống được làm mới, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sỹ thành danh cùng các giọng ca gạo cội trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận...

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ trẻ được công chúng yêu mến như: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Rapper nhí Xệ Xệ, nhóm Oplus; cùng các MC Nguyên Khang, Đỗ Phương Loan và Đoàn Nghệ thuật HT.

Buổi tổng duyệt thu hút đông đảo người dân Quảng Ninh đến xem.

Concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nghệ thuật ấn tượng, góp phần tôn vinh vai trò, vị thế của phát thanh trong đời sống hiện đại.

Lê Chi
