Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao quyết định. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Trân trọng trao Quyết định bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; trong đó, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và bổ sung lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng cả về tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ; nhất là trong bối cảnh yêu cầu đối với hệ thống Tòa án trong giai đoạn mới rất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Cho rằng, Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với đòi hỏi ngày càng lớn về bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật, thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hệ thống Tòa án nhân dân, nhất là các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử.

Mỗi Thẩm phán phải thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật; không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử; không để lợi ích cá nhân, quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đây là yêu cầu có tính nguyên tắc, không được phép vi phạm, bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng xét xử, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của hệ thống Tòa án. Mỗi bản án, quyết định phải bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và có tác dụng giáo dục, định hướng xã hội.

Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, diễn ra lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao và Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, hạn chế tối đa các trường hợp án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai bởi mỗi sai sót trong xét xử không chỉ là sai về pháp lý mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với công lý, đặc biệt phải phát huy vai trò của Tòa án nhân dân tối cao trong việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế.

”Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; không vì bất kỳ lý do gì mà dung túng sai phạm. Người thẩm phán phải nắm chắc pháp luật, sâu sát thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy pháp lý sắc bén, có tầm nhìn hệ thống và phải là tấm gương về đạo đức, liêm chính, bản lĩnh, trách nhiệm.

Các đồng chí phải luôn ghi nhớ và thực hiện cho bằng được lời dạy của Bác Hồ: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống tòa án hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả: "Việc triển khai mô hình tòa án 3 cấp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của tòa án. Luôn luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp.

Tòa án phải thực sự gần dân, hiểu dân, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của hoạt động tư pháp. Mỗi phán quyết của tòa án phải góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước,vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật”.