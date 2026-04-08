Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng cùng ngày, Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng và 14 Bộ trưởng, 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ Chính phủ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó đã ký quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 6 Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng gồm: ông Phạm Gia Túc (Phó Thủ tướng Thường trực), Đại tướng Phan Văn Giang (kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng; ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ cho các ông, bà gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chúc mừng các nhân sự mới được bầu và phê chuẩn bổ nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tập thể các thành viên Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới, thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Đồng thời, Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước, làm cho pháp luật và Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.

Theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Nhấn mạnh Nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ kế thừa và phát huy xứng đáng những kết quả tốt đẹp mà Chính phủ nhiệm kỳ qua đã vun đắp, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tiếp thu và cam kết sẽ cụ thể hóa toàn bộ các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành các chương trình, kế hoạch hành động xuyên suốt, quyết liệt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Nhìn lại chặng đường 2021-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự điều hành chủ động, linh hoạt sáng tạo, quyết liệt, nhất là dấu ấn cá nhân của nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, với nhiệt huyết và tư duy đổi mới, nhiệm kỳ 2021-2026 đã để lại những thành quả đáng trân trọng và nhiều dấu ấn nổi bật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, sẵn sàng phục vụ Nhân dân.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức với nhiều sự kiện chưa có tiền lệ song đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, linh hoạt, "biến nguy thành cơ", góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ mới đứng đầu là Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục nỗ lực hết sức mình, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó với tinh thần chân cứng, đá mềm, đoàn kết, thống nhất, sáng suốt điều hành, linh hoạt ứng phó, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, lập nhiều kỳ tích, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc.