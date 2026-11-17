Chiều 17/11, theo giờ địa phương, tại thành phố Thâm Quyến, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao (GBA) tổ chức Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn. Cùng dự có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và gần 500 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.

Phát biểu chào mừng, Tỉnh trưởng Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi cho biết, Quảng Đông và Việt Nam có vị trí địa lý gần nhau, người dân hai bên gần gũi thân thiết. Trong lịch sử, hai bên đã có mối quan hệ lâu đời và chặt chẽ. Trao đổi kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai bên diễn ra sôi nổi.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Đông trong khối ASEAN, trong khi Quảng Đông là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở cấp độ tỉnh.

Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa Quảng Đông và Việt Nam tăng 12,9%, trong 9 tháng năm nay con số này tăng 34,9%, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Điều này phản ánh rõ tính bổ sung lẫn nhau về lợi thế giữa Quảng Đông và Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Ông Mạnh Phàm Lợi đánh giá cao việc, thời gian qua Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi của sự phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng thời ban hành hàng loạt chính sách, pháp luật và chiến lược quan trọng, qua đó tạo động lực phát triển trong thời gian tới:

Ông Mạnh Phàm Lợi cho biết: “Có thể nói, việc các địa phương và lĩnh vực của Quảng Đông tăng cường hợp tác với Việt Nam là rất đúng lúc, đầy hứa hẹn và triển vọng rộng mở. Các ban ngành, thành phố, doanh nghiệp và trường đại học của tỉnh Quảng Đông coi việc được mời tham gia diễn đàn lần này là cơ hội tốt để học hỏi từ Việt Nam và hợp tác với Việt Nam.

Quảng Đông quyết tâm quán triệt thực hiện những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cùng với các bên của Việt Nam, biến những nhận thức của hôm nay thành những hành động cụ thể của ngày mai, đem lại nhiều kết quả thiết thực hơn cho các ngành công nghiệp hai bên, mang lại lợi ích cho người dân hai nước, góp phần thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn”.

Tỉnh trưởng Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi phát biểu chào mừng

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận vào các nhóm lĩnh vực như: AI, bán dẫn, sản xuất thông minh và phát triển nhân lực; kinh tế tầm thấp và năng lượng mới, trong đó tập trung vào phát triển hạ tầng thử nghiệm, quản lý hoạt động bay, ứng dụng UAV trong logistics, nông nghiệp, giám sát hạ tầng, cứu hộ, cứu nạn và các giải pháp lưu trữ năng lượng. Đồng thời bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác theo phương châm: cùng nghiên cứu để giải quyết các bài toán thực tiễn, phát triển phòng thí nghiệm dùng chung và đào tạo nhân lực chất lượng cao; cùng sản xuất thông qua hợp tác thiết kế, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và phát triển mạng lưới cung ứng tại Việt Nam; cùng phát triển thị trường, kết hợp năng lực công nghệ và sản xuất của Vùng Vịnh lớn với nguồn nhân lực, năng lực phần mềm và thị trường Việt Nam để mở rộng sang ASEAN và quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao là nơi hội tụ năng lực nghiên cứu, công nghiệp chế tạo, tài chính và kết nối quốc tế. Sự phát triển của Thâm Quyến cho thấy ý nghĩa của việc gắn đổi mới tư duy, cải cách thể chế với khơi dậy sức sáng tạo của con người và doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những kinh nghiệm đó cũng có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trong đó giá trị của hợp tác cần được thể hiện ở năng suất của doanh nghiệp, năng lực sáng tạo của con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Vũ Hải Quân phát biểu tại diễn đàn.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong hai bên cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược. Trong đó hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và hệ thống tự hành. Đặc biệt phải đặt đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài ở vị trí trung tâm của hợp tác.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, con người quyết định khả năng tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ. Vì vậy, đầu tư cho con người cần được coi là một cam kết lâu dài của các đối tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp của Vùng Vịnh Lớn để phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học có năng lực nghiên cứu độc lập và giải quyết những vấn đề phức tạp của thực tiễn.

Tôi đề nghị mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên và chuyên gia, gắn việc học với tham gia dự án nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp. Cần tạo cơ hội để người học tiếp cận phòng thí nghiệm, quy trình công nghệ và môi trường làm việc hiện đại; doanh nghiệp tham gia đặt hàng, cùng xây dựng chương trình và sử dụng kết quả đào tạo; trường đại học, viện nghiên cứu đảm bảo nền tảng tri thức và chất lượng học thuật. Tôi đặc biệt mong muốn các nhà khoa học trẻ, sinh viên và kỹ sư hai nước có thêm cơ hội cùng nghiên cứu, cùng khởi nghiệp và đóng góp cho cộng đồng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm khu trưng bày công nghệ của các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định bài toán nghiên cứu, đồng hành trong quá trình phát triển công nghệ và đưa kết quả vào sản xuất kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của Vùng Vịnh Lớn đầu tư lâu dài, phát triển cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng nâng cao năng lực kỹ thuật, quản trị và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, mong các đối tác tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vùng Vịnh Lớn, cung cấp các giải pháp và mở rộng thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, sự kết hợp giữa năng lực công nghiệp của Quảng Đông, thế mạnh tài chính và kết nối quốc tế của Hong Kong cùng với các nguồn lực giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ của Ma Cao sẽ mở rộng cơ hội cho các đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: “Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh. Chúng tôi cũng coi trọng việc lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, doanh nghiệp tin tưởng đầu tư lâu dài.

Tôi mong các cơ quan hữu quan hai bên tăng cường trao đổi chính sách, phối hợp về tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và điều kiện thử nghiệm công nghệ phù hợp với luật pháp của mỗi bên và cam kết quốc tế. Phát triển và ứng dụng công nghệ cần gắn với bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu, sử dụng tài nguyên hiệu quả và trách nhiệm đối với xã hội. Sự tin cậy, công bằng và khả năng dự liệu của môi trường hợp tác là cơ sở để các đối tác mạnh dạn đầu tư cho những dự án dài hạn”.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đăng cai Năm APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên APEC thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phát triển từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng với các đối tác của Vùng Vịnh Lớn bằng quyết tâm cải cách, tinh thần hợp tác chân thành và trách nhiệm thực hiện những nội dung đã thống nhất. Đồng thời tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, sự chủ động của các cơ quan, địa phương và sức sáng tạo của các nhà khoa học, doanh nghiệp, sẽ tạo ra được những thành quả xứng đáng với tiềm năng và tầm vóc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Dịp này, diễn đàn công bố và trao 16 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm như AI, bán dẫn, viễn thông, đào tạo nhân lực, 5G-A, thiết kế vi mạch, hạ tầng số, đô thị thông minh, đường sắt đô thị, logistics, tài chính số, năng lượng, công nghệ sinh học, dược phẩm và hàng không.

Diễn đàn tổ chức khu trưng bày công nghệ của các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực AI, bán dẫn, hạ tầng tính toán, robot, phương tiện bay tầm thấp và công nghệ sinh học. Đồng thời tổ chức kết nối doanh nghiệp Việt Nam với hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư tại Vùng Vịnh Lớn, thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.

Việt Cường (VOV)