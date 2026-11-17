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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Thâm Quyến, bắt đầu các hoạt động tại Trung Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân đến Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, bắt đầu các hoạt động tại Trung Quốc và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Vũ khí mới của Ukraine: Drone giải cứu thương binh giữa mưa hỏa lực Một phương thức cứu hộ mới đang được quân đội Ukraine đẩy mạnh, nhằm đưa thương binh ra khỏi những khu vực mà việc di chuyển có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 - 20/11.

Tòa án Mỹ phán quyết bất ngờ về visa cho sinh viên, nhà báo nước ngoài Thẩm phán liên bang bác bỏ chính sách của chính quyền ông Trump nhằm áp đặt giới hạn về thời gian sinh viên và nhà báo nước ngoài học tập hoặc làm việc tại Mỹ .