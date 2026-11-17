(Nguồn: vietnamplus)
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Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/11, cập nhật tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ về Iran, phản ứng Điện Kremlin trước cuộc gặp Nga - Mỹ - Trung và diễn biến cầu Crimea.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân đến Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, bắt đầu các hoạt động tại Trung Quốc và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.
Một phương thức cứu hộ mới đang được quân đội Ukraine đẩy mạnh, nhằm đưa thương binh ra khỏi những khu vực mà việc di chuyển có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 - 20/11.
Thẩm phán liên bang bác bỏ chính sách của chính quyền ông Trump nhằm áp đặt giới hạn về thời gian sinh viên và nhà báo nước ngoài học tập hoặc làm việc tại Mỹ .
Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở mức thấp gần thấp nhất trong sự nghiệp của ông, chỉ đạt 32%.
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