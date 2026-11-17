(VTC News) -

Bầu trời Kiev sáng lên trong các cuộc tấn công.

Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành chiến dịch tập kích trong đêm bằng máy bay không người lái (UAV) và nhiều loại tên lửa, nhằm vào các cơ sở sản xuất quân sự cùng hạ tầng giao thông, năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công nằm tại thủ đô Kiev, thành phố Zaporizhzhia và các tỉnh Cherkassy, Dnepropetrovsk.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết ít nhất hai cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị tấn công trong đêm, trong khi thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng thiết yếu khiến một số khu dân cư bị mất điện. Giới chức tại Zaporizhzhia và Dnepr cũng xác nhận các cơ sở tại địa phương bị hư hại do các cuộc tập kích của Nga.

Quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Ukraine.

Trong thông báo chi tiết được công bố sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai cây cầu tại Kiev nằm trong danh sách mục tiêu bị tấn công, đồng thời mô tả đây là những tuyến giao thông huyết mạch phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa quân sự của Ukraine.

Bộ này cũng xác định hai cơ sở công nghiệp tại thủ đô Kiev là mục tiêu tập kích, với cáo buộc cả hai đều tham gia sản xuất UAV tầm xa.

Tại Zaporizhzhia, lực lượng Nga nhắm vào một nhà máy sản xuất động cơ phản lực và động cơ phản lực tuabin dành cho UAV cảm tử và tên lửa của Ukraine. Tại tỉnh Cherkassy, quân đội Nga tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện vô tuyến, chuyên cung cấp cho nhà sản xuất UAV và tên lửa Fire Point của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tại tỉnh Dnepropetrovsk, các cuộc tập kích nhằm vào một nhà máy tham gia sản xuất tên lửa hành trình tầm trung và tầm xa, cùng một cơ sở khác chuyên sản xuất nhiên liệu đẩy tên lửa và chất nổ mạnh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trạm biến áp cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất quân sự cũng bị tấn công.

Danh sách mục tiêu còn bao gồm một nhà máy điện tại Kharkov, nơi cung cấp điện cho các nhà máy quốc phòng, cùng cơ sở hạ tầng cảng biển và một tàu chở hàng tại tỉnh Odessa, được cho là phục vụ quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn số lượng kỷ lục 1.441 UAV của Ukraine trong đêm. Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết khoảng 800 chiếc trong số này nhắm vào thủ đô Nga.

Người đứng đầu Crimea Sergey Aksyonov cũng thông báo về một cuộc tấn công mới nhằm vào cây cầu có ý nghĩa chiến lược nối bán đảo Crimea của Nga với vùng Krasnodar qua eo biển Kerch.

Cuộc tấn công thứ hai trong vòng hai đêm liên tiếp buộc chính quyền đình chỉ hoạt động giao thông qua cây cầu, chỉ vài giờ sau khi công trình này được mở cửa trở lại sau sự cố trước đó. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá.