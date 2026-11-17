(VTC News) -

Thủ đô Manila của Philippines là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài ba ngày của ông Trump. Sau đó, ông sẽ đến Trung Quốc để tham dự cuộc đàm phán hạt nhân ba bên mang tính lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Trump, chuyến đi cũng có thể bao gồm cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Trump công du nước ngoài kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump đến Philippines, khởi động chuyến công du châu Á. (Ảnh: AP)

Trong những giờ đầu tiên tại Philippines, ông Trump sẽ tham dự các hoạt động tiếp đón bao gồm tiệc cocktail và tiệc tối với các nhà lãnh đạo thế giới. Tối thứ Ba, ông sẽ được vinh danh tại buổi tiệc chiêu đãi với tư cách là “khách danh dự” của Hội nghị cấp cao thường niên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sau đó, hoạt động đầu tiên trong chương trình nghị sự của ông Trump hôm thứ Ba là cuộc gặp với lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Quad kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Tiếp đó, ông Trump dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Thái Lan. Đây là loại thỏa thuận mà ông đặc biệt chú trọng thúc đẩy kể từ khi phát động các chính sách thuế thương mại vào năm ngoái.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Washington công bố khuôn khổ thỏa thuận thương mại với Thái Lan vào tháng 10/2025. Theo đó, Thái Lan sẽ xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa Mỹ, đồng thời dỡ bỏ các rào cản đối với việc nhập khẩu ô tô, thực phẩm và dược phẩm của Mỹ. Vào thời điểm đó, chính quyền Trump cho biết Thái Lan cũng sẽ chi hơn 18 tỷ USD để mua máy bay Mỹ, đồng thời nhập khẩu nông sản và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này.

Tháng 2 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ mức thuế 19% mà ông Trump áp đặt đối với hàng hóa từ Thái Lan. Đến tháng 7, chính quyền Mỹ tìm cách áp dụng mức thuế thay thế 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan với lý do nước này chưa có biện pháp ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức.

Ông Trump cũng dự kiến sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với các nhà lãnh đạo ASEAN. Hai bên dự kiến thảo luận các nỗ lực tăng cường quan hệ thương mại và an ninh, trong đó có tình hình Myanmar và Biển Đông.

Ông Trump cũng dự kiến công bố một loạt thỏa thuận thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ, trước khi lên đường tới Thâm Quyến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).