(VTC News) -

Sáng 16/11, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 đã khởi đầu với Diễn đàn Đối tác Y tế Việt Nam - Thụy Điển tại Hà Nội. Tuần lễ dự kiến quy tụ hơn 200 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo cơ sở y tế, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp hai nước. Diễn ra từ ngày 16-18/11 tại Bắc Ninh, Hà Nội và TP.HCM, sự kiện do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước.

Đại sứ Thuỵ Điển Johan Ndisi.

Phát biểu mở đầu diễn đàn Đại sứ Johan Ndisi nhấn mạnh 50 năm hợp tác y tế giữa Việt Nam và Thụy Điển là minh chứng tiêu biểu cho tình hữu nghị, sự tin cậy và quan hệ đối tác bền chặt giữa hai nước.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hợp tác không chỉ để lại dấu ấn qua các công trình y tế mà còn góp phần đào tạo hơn 40.000 cán bộ y tế Việt Nam, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực, với sự tham gia tích cực của Viện Karolinska cùng nhiều cơ sở y tế, trường đại học và doanh nghiệp Thụy Điển.

Đại sứ khẳng định hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển đang chuyển từ hỗ trợ phát triển sang quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế số, công nghệ y tế, phòng chống bệnh tật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh hai nước cùng đối mặt với những thách thức như già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm và chi phí y tế, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng nền tảng hợp tác 50 năm qua sẽ tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đánh giá cao những đóng góp và hỗ trợ lâu dài của Thụy Điển đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam trong suốt 50 năm qua, đặc biệt trong xây dựng các cơ sở y tế, cung cấp trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực.

Nhấn mạnh giá trị cốt lõi của hợp tác không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở việc nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý và chất lượng hệ thống y tế, đại diện Bộ Y tế cho rằng quan hệ hợp tác cần tiếp tục được phát huy để đáp ứng những thách thức mới của ngành y tế Việt Nam, nhất là già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm và áp lực chi phí chăm sóc sức khỏe.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, theo ông Đào Xuân Cơ, đề xuất tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ y tế, đặc biệt là ứng dụng AI và các công nghệ chẩn đoán, điều trị tiên tiến; tăng cường hợp tác phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em; phát triển hạ tầng y tế số, xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống nhất, an toàn và bảo mật; và trao đổi kinh nghiệm về quản trị hệ thống y tế, quản trị bệnh viện và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng thời, đại diện Bộ Y tế đề xuất hai bên xây dựng Chương trình Hợp tác Y tế Việt Nam - Thụy Điển giai đoạn 2027-2030, thành lập nhóm công tác chung để xác định các dự án ưu tiên và triển khai trước mắt một số dự án thí điểm về đào tạo nhân lực chất lượng cao, quản lý bệnh mạn tính, chuyển giao công nghệ và quản trị bệnh viện.

Chương trình cũng có sự tham gia của bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ phụ trách Y tế Toàn cầu của Thụy Điển. Bà nhấn mạnh vai trò của các quan hệ đối tác quốc tế trong ứng phó với những thách thức chung của thế giới.

Bà Karin Tegmark Wisell.

“Từ tình trạng kháng kháng sinh, già hóa dân số đến những nguy cơ y tế mới nổi, nhiều thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Các giải pháp cũng cần vượt qua những ranh giới đó. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Điển cho thấy sự hợp tác lâu dài có thể tạo ra những cải thiện bền vững về sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần bảo đảm các thành tựu đổi mới sáng tạo đến được với những người cần chúng nhất”.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế, các cơ sở y tế, trường đại học và cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam sẽ cùng các đối tác Thụy Điển trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.