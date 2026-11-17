Các nước ASEAN hoan nghênh việc Ấn Độ tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực kinh tế số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, năng lượng, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định những đóng góp bổ sung cho các quỹ hợp tác ASEAN - Ấn Độ, góp phần bảo đảm nguồn lực triển khai các chương trình hợp tác.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định cam kết không lay chuyển của Ấn Độ đối với đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhấn mạnh các nước ASEAN và Ấn Độ đại diện cho 1/4 dân số toàn cầu, Thủ tướng Modi đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác để định hình tương lai phát triển, đưa khu vực thành “biểu tượng của hoà bình và ổn định” trong một thế giới đầy biến động và bất định.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23.

Hai bên nhất trí bảo đảm triển khai đầy đủ, hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, sớm hoàn tất rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), tăng cường kết nối hàng hải, hàng không và chuỗi cung ứng, nâng cao khả năng chống chịu về lương thực và năng lượng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Modi thông báo Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai chương trình miễn phí thị thực (visa) du lịch điện tử cho du khách ASEAN.

Về chính trị - an ninh, ASEAN và Ấn Độ nhất trí phối hợp góp phần xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định, tăng cường hợp tác biển và phát huy những kết quả của Năm hợp tác biển ASEAN - Ấn Độ 2026.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên cần chuyển từ hội tụ về lợi ích sang hành động chiến lược chung, đưa các cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể.

“Củng cố không gian hòa bình, an ninh và nâng tầm hợp tác biển thành ưu tiên chiến lược. Đề nghị hai bên tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đồng thời xem xét thiết lập cơ chế đối thoại biển ASEAN - Ấn Độ. Việt Nam hoan nghênh Ấn Độ luôn nhất quán ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông”.

Để tạo đột phá về liên kết kinh tế, kết nối và tăng cường năng lực tự cường, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, kết nối hàng không, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, mở rộng học bổng trong các lĩnh vực công nghệ và kinh tế xanh. Phát huy sự gắn kết giữa văn hóa, lịch sử và giao lưu nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung ASEAN - Ấn Độ về hợp tác quản lý thiên tai.

Lại Hoa - Phạm Hà/VOV