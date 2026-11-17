(VTC News) -

Truyền thông Pháp, trong đó có AFP tiết lộ, các binh sĩ Pháp bí mật hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine trong nhiều tháng qua, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng Kiev và bảo dưỡng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Chiến dịch bí mật này được cho là triển khai ít nhất từ mùa hè năm 2026 mà không thông báo cho các nghị sĩ tại Paris.

Theo cuộc điều tra được công bố hôm 16/11, chiến dịch mang mật danh “Volia”, do tướng Pháp chỉ huy, bao gồm các nhóm binh sĩ nhỏ được triển khai theo từng đợt công tác ngắn hạn. Các binh sĩ này được cho là chỉ tham gia huấn luyện và bảo dưỡng những loại vũ khí hiện đại do Pháp cung cấp, trong đó có pháo tự hành Caesar, máy bay chiến đấu Mirage 2000 và tên lửa dẫn đường chính xác, chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu.

Để che giấu sự hiện diện của binh sĩ Pháp tại Ukraine, giới chức quân sự nước này được cho là sử dụng nhiệm vụ huấn luyện hiện có tại nước láng giềng Ba Lan làm vỏ bọc. Nhiệm vụ này mang mật danh “Gerfaut”. Chiến dịch Gerfaut được triển khai từ năm 2023 trong khuôn khổ Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của Liên minh châu Âu (EUMAM) nhằm hỗ trợ Ukraine. Phái bộ này huấn luyện khoảng 25.000 binh sĩ Ukraine tại Pháp và Ba Lan.

(Ảnh minh hoạ)

Số binh sĩ được điều động tới Ukraine được chỉ thị nói với những người khác rằng họ đang trên đường đến Ba Lan. Nguồn tin khác nắm rõ chiến dịch nói với hãng tin AFP rằng các huấn luyện viên quân sự luân phiên hoạt động giữa Pháp, Ba Lan và Ukraine, đồng thời khẳng định họ không tham gia các hoạt động chiến đấu.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp từ chối bình luận về thông tin này.

Những tiết lộ này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) gia hạn Phái bộ Hỗ trợ Quân sự cho Ukraine đến tháng 11/2028, phân bổ gần 300 triệu euro và công bố kế hoạch thiết lập sự hiện diện quân sự ngay tại Ukraine nhằm phối hợp trực tiếp với lực lượng Kiev. Động thái diễn ra bất chấp nhiều cảnh báo từ Moskva rằng binh sĩ châu Âu sẽ trở thành mục tiêu các cuộc tấn công của Nga.

NATO liên tục phủ nhận việc triển khai binh sĩ chiến đấu tới Ukraine, trong khi các chính phủ phương Tây khẳng định những công dân nước mình đang chiến đấu và thiệt mạng tại đây là tình nguyện viên, chứ không phải binh sĩ tại ngũ. Tuy nhiên, các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ năm 2023 được cho là đề cập sự hiện diện của gần 100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm NATO tại Ukraine, trong đó có 50 binh sĩ Anh, 15 binh sĩ Pháp và 14 binh sĩ Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy ý tưởng triển khai lực lượng đa quốc gia của châu Âu tới Ukraine trong hơn hai năm qua, trong khuôn khổ sáng kiến mang tên “Liên minh những quốc gia sẵn sàng” (Coalition of the Willing). Gần đây, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chỉ trích hiệu quả hoạt động của các liên minh hỗ trợ này.

Hôm 16/11, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Moskva chưa đồng ý để các nước châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo. Ông nhấn mạnh các chính phủ châu Âu trước hết cần chứng minh họ có thể đóng góp như thế nào cách mang tính xây dựng vào tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.