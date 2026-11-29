Diện mạo hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 Hà Nội dần lộ rõ. (Video: VTC News)
Bộ Công an cần làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu sân bay Long Thành
Bộ Công an được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm trong quá trình triển khai sân bay Long Thành, tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu.
Cháy nhà thờ Nam Trực ở Ninh Bình lúc rạng sáng
Vụ cháy xảy ra tại nhà thờ Nam Trực (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình) lúc rạng sáng 29/11, bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người.
Video: Lũ cuốn trôi nền đường sắt Bắc - Nam ở Gia Lai, dừng tàu qua khu vực
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại đường sắt đoạn qua xã Vân Canh, Gia Lai, ảnh hưởng đến vận chuyển hành khách.
5 học sinh bị bỏng nặng sau vụ nổ ở Đà Nẵng
Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ nổ có thể do 5 thiếu niên mua hóa chất trên mạng về tự chế, dẫn đến phát nổ.
Phát hiện vật nghi là bom ở nơi 1.500m³ đất đá vùi lấp đường lên cửa khẩu La Lay
Trong quá trình khắc phục sự cố sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D, lực lượng chức năng phát hiện vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh.
Hơn 1 năm thi công, nút giao 2.300 tỷ đồng ở Hà Nội dần lộ diện
Bốn nhánh cầu vượt, hầm chui tại nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long dần thành hình, khối lượng xây lắp đạt 38%, còn vướng 342,9 m² đất của 3 hộ dân.
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