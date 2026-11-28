(VTC News) -

Liên quan việc 1.500m³ đất đá vùi lấp mặt đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, trong quá trình khắc phục sự cố sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D, lực lượng chức năng phát hiện vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh.

Vật thể bằng kim loại, có hình trụ, đường kính ước tính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m, bị rỉ sét và nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở. Vật thể được nghi là bom hoặc vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cho biết, ngay sau khi nhận tin, đơn vị yêu cầu tạm dừng thi công. Đồng thời phối hợp với công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay tổ chức tiếp cận từ xa, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cũng cắt cử lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an viên trực canh gác 24/24 giờ; tuyên truyền, cảnh báo, không để người dân và phương tiện đến gần khu vực này cho đến khi có phương án xử lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Sạt lở làm khoảng 1.500m³ đất đá tràn xuống vùi lấp mặt đường Km9+400, Quốc lộ 15D.

Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cũng báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để điều lực lượng công binh đến xử lý. Tuy nhiên, vật thể nghi là bom nằm tại khu vực sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Do trời mưa và xuất hiện sương mù làm hạn chế tầm nhìn, các lực lượng dự tính sẽ nhờ người dân bản địa thông thuộc địa hình dẫn đường, đi vòng qua núi để tiếp cận hiện trường.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ước lượng, khoảng 1.500m³ đất đá đã sạt xuống lòng đường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện tiếp cận. Đến 7h30, lực lượng biên phòng và đơn vị quản lý đường bộ cũng có mặt phối hợp xử lý.

Được biết, Quốc lộ 15D là tuyến độc đạo kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay. Sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Vào các ngày 13/11 và 25/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng trên các tuyến Quốc lộ 15D, 12A, 12C và 9C.