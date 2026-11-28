Dây cáp viễn thông mắc vào cổ, người phụ nữ ở Gia Lai chấn thương
CSGT Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn hy hữu khi 2 phụ nữ đi xe máy bị dây cáp viễn thông mắc vào cổ, làm 1 người bị thương.
Mưa lớn ở Quảng Ngãi: Gần 1.700 nhà dân bị ngập, lũ trên các sông dâng nhanh
Trưa 28/11, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi) thông tin về tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Xử phạt 5 học sinh ở Phú Thọ sau vụ xô xát khiến 3 người bị thương nhẹ
5 học sinh bị xử phạt sau vụ xô xát tại xã Lập Thạch khiến 3 người bị thương nhẹ do mâu thuẫn cá nhân; 4 em bị cảnh cáo, một trường hợp bị phạt 3.875.000 đồng.
1.500m³ đất đá vùi lấp mặt đường, tuyến lên Cửa khẩu quốc tế La Lay tê liệt
Khoảng 1.500m³ đất đá đổ xuống Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay (Quảng Trị), khiến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt.
Quảng Ninh dự kiến thử nghiệm taxi bay, UAV vào năm 2027
TP Quảng Ninh dự kiến triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện bay điện trong du lịch, y tế, dịch vụ dân sinh vào giữa năm 2027.
Bộ Chính trị quy định mới về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng
Bộ Chính trị quy định hành vi cố ý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện giải trình, tùy tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.
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