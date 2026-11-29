(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán do một số thủ tục chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đúng, để xử lý cần báo cáo cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, trong điều kiện khối lượng còn lại của dự án lớn, cần sự nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực của các chủ thể tham gia, đặc biệt là ACV.

Đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bộ Công an được yêu cầu tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, từng hạng mục công trình, trong đó có sai phạm như báo cáo của ACV tại cuộc họp, làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận 24.

Phó Thủ tướng Thường trực quán triệt ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của dự án thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư.

Việc triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng; ACV có trách nhiệm đánh giá chất lượng các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai và khẳng định rõ đối với từng hạng mục.

Nếu không hoàn thành dự án thành phần 3 đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu có báo cáo đề xuất điều chỉnh tiến độ, các cơ chế đặc thù xử lý vướng mắc gửi Bộ Xây dựng trước 5/12.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tăng ca, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân; kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

ACV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết để đưa dự án vào vận hành, khai thác, bao gồm: nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình; kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan rà soát toàn diện các điều kiện cần thiết để Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

UBND TP.HCM, UBND TP Đồng Nai có trách nhiệm tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện trong việc cung cấp nhiên liệu, vật liệu, nhân lực trên địa bàn để ưu tiên cung cấp cho các nhà thầu thi công dự án khi có đề xuất cụ thể của ACV.

Hai địa phương cũng cần chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu sớm hoàn thành các dự án giao thông kết nối, tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

UBND TP Đồng Nai, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận Khu kinh tế đặc biệt Long Thành khẩn trương quy hoạch tổng thể để triển khai các khu thương mại dịch vụ đáp ứng yêu cầu khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với ACV, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến y tế, thuế, hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… tại Cảng hàng không ngay khi đưa dự án vào khai thác.