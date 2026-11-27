Ông Tuấn cho biết quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn. Nền đất cũ tồn tại lâu năm khiến công tác xử lý nền đường mất nhiều thời gian, trong khi nguồn vật liệu xây dựng vào mùa cao điểm có lúc khan hiếm, giá cả biến động. Để không ảnh hưởng đến tiến độ, doanh nghiệp chủ động nguồn cung vật tư, trong đó có việc bảo đảm khoảng 500 m cống phục vụ thi công; đồng thời phối hợp với Công ty Amacao và chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.