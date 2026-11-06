Toàn cảnh 90km Vành đai qua 3 tỉnh thành sau nhiều năm thi công

TP.HCM hỗ trợ đến 6 tỷ đồng để người dân lo chỗ ở khi khai thác không gian ngầm
Người có đất bị thu hồi khi TP.HCM khai thác không gian ngầm, không gian tầm cao đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở mới, được đề xuất hỗ trợ đến 6 tỷ đồng.
Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đạt khoảng 80% sản lượng, hàng nghìn nhân lực, máy móc đang thi công ngày đêm để cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026.
Đưa pháp luật đến gần buôn làng bằng công nghệ số ở Lâm Đồng
Từ chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tìm hiểu quy định pháp luật, tra cứu chính sách và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo.
Người trưởng ấp Khmer đến từng nhà, dạy dân cách làm giàu trên quê hương
Ở ấp Lâm Dồ (Cần Thơ), anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp người Khmer, chọn cách đến từng nhà để vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Xác lợn chết nổi trên sông, dân sống khổ sở giữa những trại lợn ở Ninh Bình
Trại lợn nằm sát nhà dân, xả thải bốc mùi hôi thối, trong khi chính quyền xã Hồng Phong thừa nhận chưa xử phạt cơ sở chăn nuôi nào dù phát hiện nhiều vi phạm.
Giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số quyết định tương lai cả cộng đồng
Trang bị năng lực tự bảo vệ cho thế hệ trẻ buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, quyết định tương lai của cả cộng đồng.
Bình luận