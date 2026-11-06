Toàn cảnh 90km Vành đai qua 3 tỉnh thành sau nhiều năm thi công

Sau 3 năm khởi công, dự án Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 90km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Trên toàn tuyến, nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thiện, trong khi một số vị trí vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung.