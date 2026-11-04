Cận cảnh gần 15 km Vành đai 3 trên cao trước ngày thông xe

Đà Lạt sắp vào hội hoa, đường đến làng hoa lại 'nở' đầy ổ gà
Festival hoa Đà Lạt đang đến gần tuy nhiên tuyến đường từ trung tâm Đà Lạt đến làng hoa Vạn Thành - làng hoa nổi tiếng "xứ sở ngàn hoa" lại chằng chịt ổ gà.
Phố cổ Hà Nội: Gần 30 năm sống trong căn phòng 5m², đi vệ sinh cách nhà 150m
Giữa Hà Nội sầm uất, nhiều gia đình vẫn sống trong căn phòng chỉ vài mét vuông, thiếu thốn tiện nghi, thậm chí phải đi hàng trăm mét để sử dụng nhà vệ sinh chung.
TP.HCM tổ chức 'Say Hi năm 2027' dọc sông Sài Gòn đón năm mới ngày 26/12
Chương trình “Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới của TP.HCM sẽ được tổ chức trên trục sông Sài Gòn ngày 26/12/2026.
Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, Khánh Hòa kiểm tra bãi biển ngập rác
Sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh về việc nuôi tôm hùm tự phát khiến vùng biển Bình Lập ngập rác thải, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra.
Chuyên gia chỉ nguy cơ mất dữ liệu cá nhân từ trào lưu 'đi chùa online'
Trào lưu "đi chùa online" thu hút nhiều người dùng mạng, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, truy cập website giả mạo và bị dẫn dụ lừa đảo.
Cận cảnh cao tốc 4 làn xe uốn lượn giữa núi rừng TP Huế
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65km xuyên khu vực núi rừng Bạch Mã nối Huế với Đà Nẵng cơ bản hoàn thành mở rộng 4 làn xe.
Bình luận