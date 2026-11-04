Cận cảnh gần 15 km Vành đai 3 trên cao trước ngày thông xe

Tại nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. Trong khi đó, nút giao Tân Vạn có kết cấu phức tạp, khởi công chậm hơn các gói thầu khác khoảng 5-6 tháng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại để kết nối đồng bộ với đoạn tuyến phía Đông.