Xác lợn chết nổi trên sông, dân sống khổ sở giữa những trại lợn ở Ninh Bình

(VTC News) -

Đóng kín cửa vẫn không thoát khỏi mùi hôi

Phản ánh tới Báo Điện tử VTC News, nhiều người dân xã Hồng Phong (tỉnh Ninh Bình) bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi lợn trong khu dân cư. Theo người dân, mùi hôi thối thường xuyên bao trùm khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, trong khi tình trạng này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Sinh sống tại thôn 9, xã Hồng Phong, anh V.V.Đ cho biết gia đình phải đóng kín cửa cả ngày để hạn chế mùi hôi từ các trại lợn xung quanh. Thế nhưng, ngay cả khi cửa đã đóng, mùi khó chịu vẫn len lỏi vào nhà, đặc biệt vào ban đêm.

“Đóng kín cửa rồi mà mùi vẫn vào nhà. Đến lúc đi ngủ, gia đình tôi phải treo cả túi thơm trong màn để át bớt mùi hôi”, anh Đ. chia sẻ.

Người dân xã Hồng Phong (Ninh Bình) phải treo túi thơm ngay trong màn ngủ để át mùi hôi thối từ các trại lợn gần nhà. (Ảnh: NDCC)

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm còn khiến những gia đình có con nhỏ lo lắng. Chị H.T.B, một người dân địa phương, cho biết điều khiến chị bất an nhất là nguy cơ mùi hôi và môi trường ô nhiễm có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ em.

“Người lớn còn cố chịu được, nhưng trẻ con phải sống trong môi trường như thế này thì chúng tôi rất lo”, chị B. bày tỏ.

Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến sông, mương trong khu vực, nước chuyển màu đen, nổi váng và bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, trên dòng nước còn xuất hiện xác lợn chết, khiến nhiều hộ dân thêm bất an về tình trạng ô nhiễm.

Xác lợn chết trôi nổi giữa dòng nước đen ngòm, phủ đầy váng bẩn tại xã Hồng Phong, khiến người dân lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Quang Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, xác nhận sự việc xác lợn chết xuất hiện trên sông là có thật.

Lý giải tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh, vị Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, khu vực này đang được đắp đập để xây dựng cầu mới, khiến dòng nước không thể lưu thông như trước. Trong khi đó, nước thải từ hoạt động chăn nuôi của các hộ dân tiếp tục đổ vào kênh, làm phát sinh mùi hôi thối.

Điều đáng nói, tình trạng ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống quanh khu vực mà còn lan đến cả trường học. Ông Tuyến cũng thừa nhận mùi hôi từ trang trại có những thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến lớp học.

“Các cháu học sinh trên tầng 2 không dám mở cửa sổ bởi hôm nào có gió nam là mùi sẽ bay thẳng từ phía trang trại về phía các lớp học”, ông Tuyến nói.

Hơn 30 biên bản, chưa một cơ sở chăn nuôi nào bị xử phạt

Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng ô nhiễm không phải mới được phát hiện. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, ghi nhận những tồn tại của các cơ sở chăn nuôi, nhưng hiệu quả khắc phục đến nay vẫn là câu hỏi cần làm rõ.

Trong văn bản trả lời công dân ngày 19/10/2026, UBND xã Hồng Phong xác nhận qua kiểm tra ba cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thôn 11, có hai cơ sở phát sinh mùi và để chất thải chảy trực tiếp ra môi trường.

Không chỉ hệ thống xử lý chất thải không đáp ứng công suất, cả ba trang trại được kiểm tra còn bị xác định không bảo đảm một số điều kiện về vị trí xây dựng, quy hoạch chăn nuôi và khoảng cách an toàn với cộng đồng dân cư.

Khu vực ống xả thải từ các hộ chăn nuôi lợn ra kênh nước tại xã Hồng Phong, nơi dòng nước đen ngòm, nổi váng bẩn.

“Với các trường hợp phát hiện không bảo đảm môi trường, chúng tôi đã lập biên bản làm việc chứ chưa lập biên bản vi phạm hành chính và cho thời gian để gia đình, chủ trang trại xử lý”, ông Hoàng Quang Tuyến cho biết.

Theo Phó chủ tịch xã Hồng Phong, chính quyền đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ giảm quy mô chăn nuôi, cải tạo hệ thống xử lý chất thải. Tuy nhiên, đến thời điểm làm việc với phóng viên, xã chưa xử phạt vi phạm hành chính cơ sở chăn nuôi lợn nào liên quan đến ô nhiễm môi trường, mặc dù từ đầu năm 2026 đến nay địa phương đã lập hơn 30 biên bản làm việc liên quan đến hoạt động chăn nuôi.

Biên bản làm việc của UBND xã Hồng Phong với một cơ sở chăn nuôi lợn không ghi thời gian lập biên bản, dù đã có nội dung kiểm tra và yêu cầu khắc phục.

Ông Tuyến thừa nhận đây là thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho rằng cán bộ địa phương còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm xử lý.

Đáng chú ý, theo văn bản ngày 30/7, UBND xã Hồng Phong xác định trang trại 150 con lợn của ông Trần Văn Đài tại thôn 9 không bảo đảm khoảng cách an toàn, hệ thống xử lý chất thải không đáp ứng công suất. Chính quyền yêu cầu khắc phục trước ngày 27/9, song đến đầu tháng 11, khi phóng viên hỏi về kết quả thực hiện, ông Hoàng Quang Tuyến thừa nhận xã vẫn chưa kiểm tra lại.

Không chỉ chậm tái kiểm tra, việc xử lý tại một số cơ sở còn kéo dài nhiều tháng. Dù xác định hai trang trại tại thôn 11 có chất thải trực tiếp chảy ra môi trường, UBND xã vẫn cho thời hạn hoàn thiện các hạng mục xử lý đến ngày 10/2 và 5/3/2027.

Lý giải điều này, ông Tuyến cho biết chính quyền phải cân nhắc đến sinh kế và chu kỳ chăn nuôi của người dân. Theo đó, các hộ được yêu cầu giảm dần số lượng lợn để hệ thống xử lý chất thải đáp ứng công suất.

“Bây giờ bảo dẹp đi đâu cũng rất cân nhắc. Chỉ có phương án bán tới đâu thì hạn chế số lượng nuôi tới đó”, ông Tuyến nói.

Theo lãnh đạo xã Hồng Phong, nhiều trang trại đã tồn tại từ lâu trong khu dân cư. Địa phương từng tính đến phương án quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.