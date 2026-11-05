Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Tại gói thầu số 1, đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị đang huy động hơn 1.000 nhân lực cùng hàng trăm máy móc, thiết bị, tổ chức 36 mũi thi công. Trong đó, 25 mũi tập trung thi công cầu dẫn và cầu chính, 8 mũi đúc dầm, 3 mũi còn lại triển khai các hạng mục đường. Đến nay, đối với phần cầu cạn, nhà thầu cơ bản hoàn thành thi công bệ, thân trụ, xà mũ và lao lắp dầm.