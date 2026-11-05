Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Đưa pháp luật đến gần buôn làng bằng công nghệ số ở Lâm Đồng
Từ chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tìm hiểu quy định pháp luật, tra cứu chính sách và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo.
Người trưởng ấp Khmer đến từng nhà, dạy dân cách làm giàu trên quê hương
Ở ấp Lâm Dồ (Cần Thơ), anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp người Khmer, chọn cách đến từng nhà để vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Xác lợn chết nổi trên sông, dân sống khổ sở giữa những trại lợn ở Ninh Bình
Trại lợn nằm sát nhà dân, xả thải bốc mùi hôi thối, trong khi chính quyền xã Hồng Phong thừa nhận chưa xử phạt cơ sở chăn nuôi nào dù phát hiện nhiều vi phạm.
Giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số quyết định tương lai cả cộng đồng
Trang bị năng lực tự bảo vệ cho thế hệ trẻ buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, quyết định tương lai của cả cộng đồng.
Người cha Khmer gây dựng đàn bò 13 con, trao sinh kế cho con gái
Từ 2 con bò ban đầu, anh Thạch Rượn ở Cần Thơ gây dựng đàn bò 13 con sau gần 9 năm, rồi trao bò giống cho con gái để tiếp nối nghề chăn nuôi.
Thái Nguyên chủ động phòng ngừa tội phạm đường phố
Thời gian qua, tình hình tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được kiềm chế, kéo giảm nhờ triển khai loạt giải pháp của lực lượng chức năng.
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