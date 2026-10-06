Tin xe 6/10: Mazda phát triển thế hệ mới của bán tải BT-50

(VTC News) -

Mazda xác nhận sẽ ra mắt bán tải BT-50 thế hệ mới

Ông Vinesh Bhindi, Giám đốc điều hành Mazda Australia, chính thức xác nhận thương hiệu Nhật Bản sẽ tiếp tục hiện diện trong phân khúc xe bán tải thông qua mẫu BT-50 thế hệ mới.

Dù không tự phát triển hoàn toàn một nền tảng bán tải riêng, Mazda nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Isuzu như thế hệ hiện tại, hoặc cân nhắc việc sử dụng khung gầm Hunter K50 từ đối tác Changan.

Mazda BT-50 từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Mazda nhấn mạnh BT-50 thế hệ tiếp theo vẫn sẽ dành cho tệp khách hàng có nhu cầu kéo rơ-moóc, chở hàng và đi off-road thường xuyên, thay vì chạy theo xu hướng bán tải gầm cao mang động cơ hybrid hướng đến di chuyển đô thị. Do đó, động cơ dầu diesel truyền thống vẫn sẽ là tùy chọn chính khi xe dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Lexus tinh chỉnh RX tại đường đua Nürburgring

Lexus vừa giới thiệu bản cập nhật giữa vòng đời cho mẫu SUV hạng sang RX tại thị trường Nhật Bản. Điểm đáng chú ý là chiếc xe gia đình này được mang tới đường đua khắc nghiệt Nürburgring Nordschleife, Đức, để thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống khung gầm, nhằm mang lại độ ổn định và cảm giác đánh lái tự nhiên hơn.

Lexus RX facelift được thử nghiệm và tinh chỉnh trên đường đua Nürburgring Nordschleife.

Lexus RX facelift còn mang tới kính cửa trước cách nhiệt tốt hơn nhờ công nghệ cản tia hồng ngoại, hệ thống giữ phanh tự động Auto Hold có thêm tính năng ghi nhớ thiết lập, gương chiếu hậu kỹ thuật số và camera hành trình tích hợp sẵn làm trang bị tiêu chuẩn. Hiện tại, phiên bản này mới chỉ được giới thiệu tại thị trường quê nhà Nhật Bản.

Tesla ra mắt tính năng thoát hiểm khẩn cấp

Tesla vừa triển khai tính năng Emergency Drive Away (Lái xe khẩn cấp) thông qua bản cập nhật phần mềm mới nhất dành riêng cho các trạm Supercharger tại Mỹ. Tính năng này cho phép người lái chuyển xe sang số D và vọt đi ngay lập tức dù cáp sạc vẫn đang cắm vào xe. Hệ thống sẽ tự động ép giật tay cầm sạc ra khỏi cổng kết nối để xe có thể thoát khỏi hiện trường.

Tính năng thoát hiểm khẩn cấp được Tesla trang bị nhằm giúp chủ xe đối phó với các tình huống bị đe dọa.

Động thái này diễn ra sau một vụ xả súng tại trạm sạc Tesla ở Idaho hồi tháng 8.

Giám đốc trạm sạc Tesla cho biết tính năng này ra đời để đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong các tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, hãng cũng cảnh báo việc kích hoạt Emergency Drive Away sẽ làm hỏng cả cổng sạc trên xe lẫn trụ sạc, và những trường hợp lạm dụng tính năng này không vì mục đích thoát hiểm sẽ phải chịu phạt nặng.