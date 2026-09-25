BYD Sealion 5 lộ thông số trước ngày ra mắt thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Trước thời điểm ra mắt chính thức, những thông số kỹ thuật đầu tiên của BYD Sealion 5 dành cho thị trường Việt Nam đã được hé lộ. Mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc cỡ C này sẽ sử dụng hệ truyền động lai xăng điện cắm sạc ngoài (PHEV), đồng thời phân phối với hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn (Essential) và Cao cấp (Premium).

Thiết kế tổng thể mẫu xe gầm cao cỡ C BYD Sealion 5 sắp ra mắt tại Việt Nam.

Cả hai phiên bản đều chia sẻ cấu hình vận hành kết hợp giữa động cơ xăng dung tích 1.5 lít cùng mô tơ điện, tạo ra tổng công suất 214 mã lực. Dàn chân của xe sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch đi kèm bộ lốp 225/60.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở dung lượng bộ lưu trữ điện và tầm hoạt động. Phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng bộ pin dung lượng 13,08 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 82 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, bản Cao cấp được trang bị cụm pin 18,3 kWh, nâng quãng đường vận hành hoàn toàn bằng điện lên 110 km. Theo công bố của nhà sản xuất, khi kết hợp cả bình xăng và pin đầy, phiên bản này có thể đạt tổng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 1.200 km.

Cụm đèn pha công nghệ LED với tạo hình sắc sảo ở phần đầu xe.

Không gian nội thất giữa hai phiên bản cũng có sự phân cấp rõ nét về mặt tiện nghi. Bản Tiêu chuẩn được bố trí màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Trên bản Cao cấp, kích thước màn hình được nâng lên mức 12,8 inch và đi kèm 8 loa âm thanh. Ngoài ra, phiên bản này còn được bổ sung thêm bàn sạc điện thoại không dây, ghế lái chỉnh điện cùng cốp đóng mở bằng điện.

Màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn đặt nổi bật giữa bảng táp-lô tren 2 phiên bản.

Về phương diện an toàn, phiên bản Cao cấp sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2 gồm 20 tính năng tự động. Một số hệ thống tiêu biểu có thể kể đến như kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo giới hạn tốc độ khi vào cua, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp và nhận diện biển báo giao thông.

Thân xe mang phong cách thể thao.

Hiện tại hãng xe vẫn chưa công bố giá bán niêm yết chính thức mà sẽ công bố cụ thể tại lễ ra mắt. Dù vậy, các đại lý đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc sớm từ ngày 21/9 cùng gói ưu đãi trị giá khoảng 100 triệu đồng. Một số nhân viên bán hàng tiết lộ mức giá thực tế sau ưu đãi có thể rơi vào khoảng dưới 700 triệu đồng, tuy nhiên đây vẫn là mức giá tham khảo.

Đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài sang hai bên.

Khi chính thức mở bán, BYD Sealion 5 sẽ trực tiếp cạnh tranh cùng các dòng xe gầm cao cỡ C đang có mặt trên thị trường như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Khả năng vận hành thuần điện cùng cự ly di chuyển xa sẽ là điểm nhấn chính để mẫu xe mới tìm kiếm thị phần tại Việt Nam.