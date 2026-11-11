Tin nóng thế giới hôm nay 11/11: Bị doạ giết, Bộ trưởng Mỹ đến ở căn cứ quân sự

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 11/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chuyển đến căn cứ quân sự sau những lời đe dọa từ Iran, cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, nguy cơ Nvidia mất hơn 470 tỷ USD vốn hóa và việc Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ thêm 2 tháng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ chuyển đến căn cứ quân sự

Ngày 10/11, tờ New York Times đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã rời nhà riêng và chuyển đến sinh sống tại một căn cứ quân sự sau khi nhận được “lời đe doạ sát hại từ Iran”.

(Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, mức độ nghiêm trọng của những lời đe dọa đối với ông Bessent hiện chưa được làm rõ. Trong khi đó, một quan chức tình báo cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo Iran đang gia tăng nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ, với các âm mưu gây sát thương nhằm vào công dân Mỹ đã tiến đến những giai đoạn nâng cao.

Iran trước đó nhiều lần phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công các quan chức và người dân trên lãnh thổ Mỹ. Các quan chức Mỹ cũng nhận định khả năng Tehran tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn tại Mỹ và các vùng lãnh thổ ở nước ngoài còn hạn chế.

Ông Scott Bessent là gương mặt đại diện cho chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington đối với Tehran.

Nga, Ukraine, Mỹ kết thúc ngày đàm phán đầu tiên

Ngày 10/11, phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), sau gần 5 giờ thảo luận kín. Các bên dự kiến nối lại cuộc trao đổi trong ngày 11/11.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Moskva, cùng hai Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov. Phái đoàn Mỹ có Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner, trong khi đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu.

Phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tham gia đàm phán tại Abu Dhabi. (Ảnh: RT)

Ông Umerov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho phép phái đoàn thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan hoan nghênh các đoàn tham gia và cảm ơn lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine đã tin tưởng lựa chọn UAE làm địa điểm tổ chức đàm phán.

Đáng chú ý, không có đại diện châu Âu tham gia trực tiếp tại bàn đàm phán ba bên. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã có cuộc gặp riêng với phái đoàn Ukraine và đại diện Pháp, Đức, Italy, Anh cùng Liên minh châu Âu (EU) trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu.

Nvidia nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD vốn hóa

Ngày 10/11, cổ phiếu tập đoàn sản xuất chip Nvidia tiếp tục giảm mạnh, khiến doanh nghiệp công nghệ Mỹ đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong 2 phiên giao dịch. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về quản trị doanh nghiệp, hoạt động cung ứng chip và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các thông tin được truyền thông đề cập, những vấn đề liên quan đến đời tư của Giám đốc điều hành Jensen Huang cùng các nghi vấn về hoạt động phân phối chip AI đã làm gia tăng sức ép đối với tập đoàn. Hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành rà soát độc lập nhưng cho biết chưa có cơ sở để kết luận bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm. Ông Huang vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc điều hành trong thời gian rà soát.

Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trong hai phiên giao dịch liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 6% trong phiên giao dịch ngày 10/11, sau khi mất 4,3% ở phiên trước đó. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định những thông tin hiện tại chưa đủ để kết luận hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ chịu thiệt hại thực tế.

Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ

Ngày 9/11, giới chức Trung Quốc thông báo gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ thêm 2 tháng, kéo dài đến tháng 1/2027. Động thái này nhằm chính thức hóa thỏa thuận mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 9.

Theo thỏa thuận, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục kiềm chế căng thẳng thương mại và tạm dừng một số biện pháp từng khiến quan hệ song phương leo thang. Bắc Kinh ngừng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các sản phẩm đất hiếm, trong khi Washington giảm mức thuế quan bổ sung.