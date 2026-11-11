Nghị sĩ Dân chủ bất ngờ ra đòn, nhắm vào ông Trump

(VTC News) -

Ngày 10/11, Hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên đảng Dân chủ bang Connecticut người dự kiến đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện từ tháng 1 cho biết nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ điều tra cách Tổng thống Donald Trump xử lý cơ quan tình báo Mỹ.

“Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy các nhà phân tích đang do dự khi đề cập đến những vấn đề mà họ cho rằng có thể gây tranh cãi. Đồng thời, áp lực hiện nay cũng khiến tinh thần của đội ngũ phân tích suy giảm đáng kể”, ông Himes cho hay.

Đảng Dân chủ dự kiến tiến hành điều tra Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 của ông Trump, Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát hầu như không tiến hành giám sát hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ. Trong giai đoạn này, chính quyền sa thải hoặc buộc hàng trăm sĩ quan tình báo rời nhiệm sở, đồng thời gây gián đoạn hoạt động xây dựng báo cáo phân tích về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có Iran.

Theo ông Himes, tình hình sẽ thay đổi sau khi ông tiếp quản vị trí lãnh đạo ủy ban vào tháng 1, trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Dù chưa tiết lộ cụ thể phương thức triển khai cuộc điều tra, nhưng ông Himes nhấn mạnh một trong những trọng tâm sẽ là làm rõ những trường hợp sa thải mà ông cho là mang tính trả đũa.

“Chúng tôi sẽ làm rõ câu chuyện về những người yêu nước bị sa thải chỉ vì họ đưa ra nhận định trái ngược với điều mà tổng thống muốn tin là sự thật”, ông Himes nói.

Trước đó, trong năm 2025, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cắt giảm khoảng 40% nhân sự thuộc cơ quan do bà lãnh đạo. Tương tự, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe công khai tuyên bố kế hoạch cắt giảm hơn 1.000 vị trí nhân sự trong vài năm tới.

Cả 2 cơ quan này đều triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện có hoãn thời điểm chấm dứt công tác, theo đó nhân viên vẫn được hưởng lương và chế độ phúc lợi trong thời gian chờ nghỉ việc.

Đợt tinh giản nhân sự này bao gồm việc sa thải nhiều nhà phân tích tình báo giàu kinh nghiệm và sĩ quan cấp cao, trong đó có những người thuộc Hội đồng Tình báo quốc gia (NIC) - cơ quan phân tích nằm dưới sự giám sát của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Các cơ quan tình báo nhận định đợt cắt giảm nhân sự này là sự tiếp nối chiến dịch của Tổng thống Trump nhằm vào cái mà ông gọi là “nhà nước ngầm”. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng động thái này đang khiến cộng đồng tình báo Mỹ mất đi nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và chuyên môn.