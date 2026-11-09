Mỹ tung đặc nhiệm tính đánh lớn trên bộ, cùng hải quân siết vòng vây Iran

(VTC News) -

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm mới sẽ tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn, phá huỷ các tuyến đường bộ dẫn vào Iran.

“Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate đang được triển khai toàn diện tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Kết hợp với lệnh phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử, gần như không có gì có thể ra vào Iran!” - ông Trump viết trên Truth Social.

Chính quyền Mỹ xác định mục tiêu tấn công trên lãnh thổ Iran trong trường hợp có khả năng leo thang xung đột. “Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp tục cuộc tấn công chống lại Iran. Tôi có 3 tàu sân bay ở Trung Đông. Chiếc còn lại vừa mới đến. Chúng tôi có 3 chiếc. Chúng được chuẩn bị đầy đủ”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, danh sách mục tiêu bao gồm 38 cây cầu mà quân đội Mỹ có thể phá hủy chỉ trong vòng một giờ. “Tất cả những cây cầu đó sẽ sụp đổ”, ông Trump cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran.

“Tôi không muốn làm vậy vì về cơ bản, sẽ mất 10 năm để xây dựng lại chúng. Tôi không thích phá hủy cầu”, ông Trump cho hay.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Iraq đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Iran, ngoại trừ hai cửa khẩu, trong khuôn khổ chính sách gia tăng sức ép kinh tế của Washington đối với Tehran.

Thông báo mới nhất của Tổng thống Trump.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo về khả năng nối lại cuộc tấn công nhằm vào Iran. Một số báo cáo truyền thông Mỹ cho thấy xung đột có thể tiếp diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong tuần này.

“Khả năng điều đó trở nên cần thiết là rất thấp... Tôi sẽ hành động nếu cần, nhưng chúng ta đã giáng những đòn rất mạnh. Chính tôi giáng những đòn mạnh đó. Các bạn không thể hình dung được mức độ tàn phá mà chúng ta gây ra”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc có nối lại hoạt động quân sự hay không sẽ phụ thuộc vào việc Iran có chấp nhận ký kết một thỏa thuận với những điều khoản chặt chẽ hay không.

Trước đó, ông Trump từng thừa nhận cuộc chiến với Iran, vốn vấp phải sự phản đối đáng kể trong dư luận Mỹ, là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa của ông phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 8/11, ông Trump tiếp tục phát tín hiệu rằng sức ép kinh tế ngày càng lớn sẽ buộc giới lãnh đạo Iran phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình theo điều kiện do Washington đưa ra.

“Iran đang ở trong tình trạng suy yếu. Thông tin vừa được công bố cho thấy lạm phát tại nước này lên tới 301% trong năm nay. Họ đang cạn kiệt nguồn lực tài chính. Chúng ta tấn công họ bằng sức mạnh quân sự và hoàn toàn có thể giáng đòn kết liễu”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết cuộc đàm phán hòa bình hiện tạm đình trệ, trong lúc các bên đánh giá những tác động chính trị từ chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ tại Mỹ.

“Trong vài ngày qua, không có thêm chuyến đi nào của các nhà trung gian hòa giải. Nguyên nhân là kết quả bầu cử tại Mỹ tạo ra cú sốc đối với tất cả các bên. Giờ đây, chúng ta cần chờ xem họ mất bao lâu để đánh giá và tiếp nhận những kết quả này, trước khi xác định bước đi tiếp theo”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Hôm 7/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo 2.000km mà Tehran tự áp đặt trong nhiều năm qua.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp răn đe quân sự của Iran, giữa lúc căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng.

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, khẳng định Iran có khả năng tiến hành tấn công bất đối xứng nhằm vào những mục tiêu mà đối phương không ngờ tới.