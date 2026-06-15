Tin mưa lớn ở miền Bắc từ đêm nay, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ảnh hưởng của rãnh gió mùa, từ đêm nay 15/6 đến sáng 18/6, trung du và vùng núi Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Lượng mưa ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, 5 tỉnh nguy cơ cao lũ quét và sạt lở. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, 4 giờ qua (từ 14h đến 18h ngày 15/6), các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên mưa vừa, mưa to đến rất to như Quy Vỹ và Thượng Quan ở Thái Nguyên lần lượt quan trắc được lượng mưa 94,9mm và 94,4mm; Du Già 2 và Quảng Nguyên ở Tuyên Quang là 94,4mm và 77,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, Tuyên Quang và Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều hàng loạt xã, phường thuộc hai tỉnh này. Cụ thể:

Tuyên Quang: Du Già, Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bằng Hành, Bình An, Bình Xa, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đồng Tâm, Đồng Yên, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Thái, Hùng An, Hùng Đức, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Nà Hang, Ngọc Đường, Ngọc Long, phường Minh Xuân, phường Nông Tiến, Phù Lưu, Quảng Nguyên, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Trào, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Vĩnh Tuy, Xuân Vân, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn.

Thái Nguyên: Lam Vỹ, Thượng Quan, Trần Phú, An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Dân Tiến, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, Nà Phặc, Na Rì, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, phường Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.