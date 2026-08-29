VinFast VF 9: Thân xe lớn nhưng xoay xở nhẹ nhàng trong phố

(VTC News) -

Xe lớn nhưng không khó xoay xở trong phố

Với chiều dài 5.119mm và chiều rộng 2.254mm, VF 9 thuộc nhóm SUV cỡ lớn. Đây cũng là kích thước thường khiến người dùng băn khoăn khi phải đi qua những tuyến phố đông, hầm chung cư hay bãi đỗ có không gian hạn chế. Thế nhưng, với VF 9, bài toán này lại trở nên đơn giản hơn nhờ nhiều trang bị, tính năng hỗ trợ lái.

Anh Kiên Trung, một người dùng VF 9 tại Hà Nội, cho biết kích thước từng là điều làm anh khá băn khoăn. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, những tình huống như đưa xe vào hầm hay ghép xe tại bãi đỗ không tạo nhiều áp lực như anh hình dung ban đầu.

“Camera 360 độ và cảnh báo quanh xe hỗ trợ tôi rất nhiều. Khi vào chỗ đỗ hẹp, tôi biết khá rõ bánh xe, thân xe đang ở đâu so với vạch hay xe bên cạnh nên cảm giác tự tin hơn nhiều”, anh Trung chia sẻ.

Anh giải thích thêm, camera 360 độ có khả năng tái hiện khu vực xung quanh xe trên màn hình trung tâm. Người lái có thể theo dõi tương quan giữa thân xe với vạch đỗ, mép vỉa hè và phương tiện bên cạnh. Thay vì chỉ ước lượng khoảng cách qua gương, tài xế có thêm hình ảnh trực quan.

Song song với đó, hệ thống cảm biến trước và sau xe là “lớp bảo vệ” bằng âm thanh cảnh báo khi xe tiến quá gần vật cản. Nhờ đó, người lái dễ xác định khoảng cách với cột, tường hoặc các xe xung quanh khi đưa VF 9 vào ô đỗ hay xoay xở ở những khu vực chật hẹp.

Khi di chuyển giữa dòng phương tiện đông, cảnh báo điểm mù tiếp tục bổ sung khả năng quan sát ở hai bên thân xe. Còn trong tình huống lùi khỏi vị trí đỗ bị che khuất tầm nhìn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cung cấp thêm thông tin về xe đang tiến tới từ hai hướng.

“Các hệ thống hỗ trợ tập trung đúng vào những tình huống thường gây e ngại nhất với xe cỡ lớn. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng làm quen với xe hơn”, anh Trung cho biết.

Rộng rãi, dễ chịu trên những hành trình dài

Nếu các công nghệ quan sát quanh xe phát huy giá trị khi đi phố, lợi thế của một chiếc SUV cỡ lớn thể hiện rõ hơn khi hành trình kéo dài. VF 9 có ba hàng ghế với không gian rộng rãi, phù hợp gia đình đông thành viên hoặc những chuyến đi có nhiều hành lý.

Với cấu hình 6 chỗ, hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế cơ trưởng tách biệt. Trên phiên bản Plus, ghế có các tính năng như chỉnh điện, thông gió và massage. Đây là những trang bị có giá trị thực tế khi hành khách phải ngồi trên xe liên tục nhiều giờ, đặc biệt trong các chuyến đi liên tỉnh hoặc những thời điểm giao thông ùn tắc.

Không gian rộng cũng là lý do anh Trung lựa chọn VF 9. “Nhà tôi thường đi đủ cả bố mẹ và các con, trước đây mỗi chuyến đi xa khá mệt. VF 9 thì có không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế, người ngồi sau không bị bí, đi vài tiếng vẫn thoải mái. Ghế massage cũng là tính năng gia đình tôi dùng khá thường xuyên khi đi đường dài”, anh cho biết.

Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa tự động ba vùng tích hợp lọc và ion hóa không khí góp phần duy trì sự thoải mái cho hành khách ở cả ba hàng ghế.

Với VF 9, những bất tiện thường gắn với kích thước lớn được xử lý đáng kể bằng các công nghệ hỗ trợ lái, cho phép người dùng thoải mái khai thác lợi thế về không gian cả trong lịch trình hằng ngày trong phố lẫn những chuyến đi xa.