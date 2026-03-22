Tiếp tục ngưng thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo thông báo, ngày 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ATTP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026 về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng.

Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, báo cáo, trình Chính phủ trước ngày 28/3/2026 để xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ nhằm:

Kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 theo quy định tại Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP ngày 4/2/2026 của Chính phủ về tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 cho đến khi Luật ATTP (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật ATTP (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Tăng cường thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý ATTP; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát bảo đảm ATTP.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành dự án Luật ATTP (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật ATTP (sửa đổi) và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai cùng lúc với việc xây dựng và trình dự án luật.

Bộ Y tế thành lập Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng, thành viên gồm lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ nêu tại thông báo này.

Trước đó, Nghị định 46, Nghị quyết 66.13 hướng dẫn thực hiện Luật ATTP được ban hành và có hiệu lực từ 26/1. Quy định mới đặt ra nhiều yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra nhà nước về ATTP.

Việc thiếu các văn bản hướng dẫn khiến hoạt động nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm rơi vào tình trạng ách tắc trên phạm vi cả nước.

Các mặt hàng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

Sau đó Chính phủ đồng ý lùi thực hiện cả hai văn bản trên đến ngày 15/4. Trong thời gian này, các quy định về ATTP với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).