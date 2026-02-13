Đảm bảo an toàn thực phẩm cho bữa cơm ngày Tết

(VTC News) -

Trước thực trạng này, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn quốc tế trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Trong đó, các sản phẩm của Daesang Đức Việt với hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn HACCP, FSSC 22000 và ISO 22000:2018 đang được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn cho mâm cơm ngày Tết.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng dịp cận Tết

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, thị trường thực phẩm trở nên sôi động với hàng loạt mặt hàng phục vụ nhu cầu tích trữ, biếu tặng và chế biến bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm.

Thực tế cho thấy, thời điểm cận Tết thường xuất hiện tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh. Một số sản phẩm thịt chế biến, xúc xích, thực phẩm đóng gói sẵn nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, nâng cao ý thức tiêu dùng và lựa chọn sản phẩm an toàn trở thành yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn thực phẩm cho mâm cơm Tết

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm:

Có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, hạn sử dụng, thành phần.

Bao bì nguyên vẹn, có tem nhãn rõ ràng.

Được sản xuất bởi doanh nghiệp uy tín, có chứng nhận chất lượng.

Đặc biệt, các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, FSSC 22000 hay ISO 22000:2018 được xem là thước đo quan trọng giúp người tiêu dùng đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm.

Daesang Đức Việt đặt an toàn thực phẩm làm giá trị cốt lõi

Là doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, Daesang Đức Việt luôn xác định an toàn vệ sinh thực phẩm là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hiện nay, hệ thống nhà máy của doanh nghiệp đồng thời đạt ba chứng nhận quốc tế quan trọng gồm:

HACCP: Kiểm soát mối nguy trong toàn bộ quy trình sản xuất.

FSSC 22000: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được công nhận toàn cầu.

ISO 22000:2018: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo chuẩn quốc tế.

Việc duy trì đồng thời ba chứng nhận cho thấy cam kết nghiêm túc của doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng và tính minh bạch cho từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt

Tại Daesang Đức Việt, toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn từ các nhà cung cấp uy tín, trải qua kiểm nghiệm định kỳ về chất lượng và vệ sinh. Nhà xưởng được thiết kế theo mô hình phân khu khoa học, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Nhân sự trực tiếp tham gia sản xuất được đào tạo bài bản về vệ sinh cá nhân, quy trình vận hành tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm. Nhờ hệ thống quản lý đồng bộ, các sản phẩm của Daesang Đức Việt luôn duy trì chất lượng ổn định trong thời gian dài.

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày Tết

Trong dịp Tết, các dòng sản phẩm như xúc xích, thịt chế biến, thực phẩm tiện lợi, kimchi, thực phẩm đông lạnh của Daesang Đức Việt được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính tiện lợi và độ an toàn cao. Việc ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại giúp sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên, giá trị dinh dưỡng, đồng thời hạn chế tối đa việc sử dụng chất bảo quản không cần thiết.

Các sản phẩm phù hợp với nhiều mục đích sử dụng: từ bữa ăn gia đình, tiếp khách đến quà biếu Tết.

Đảm bảo Tết an toàn, trọn vẹn

An toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, mà còn là sự lựa chọn của mỗi người tiêu dùng. Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trong những ngày đầu năm mới. Daesang Đức Việt tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang đến các sản phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường.