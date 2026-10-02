Tiêm filler mũi tại spa, người đàn ông gần 40 tuổi bị hoại tử cánh mũi

(VTC News) -

Nam bệnh nhân gần 40 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng mũi sưng đau, viêm tấy, nhiều mụn mủ và một phần cánh mũi đã hoại tử. Trước đó một ngày, anh tiêm filler vùng mũi tại một spa.

ThS.BS Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, thăm khám và nhận thấy tổn thương tập trung ở vùng mũi, kèm dấu hiệu viêm nhiễm rõ. Bệnh nhân được nhập viện điều trị. Sau khoảng một tuần, tình trạng ổn định và được xuất viện.

Đây là một trong những biến chứng có thể gặp sau tiêm filler, đặc biệt khi thủ thuật được thực hiện tại cơ sở không bảo đảm điều kiện chuyên môn. Tổn thương có thể xuất hiện nhanh, trong khi người thực hiện nếu không được đào tạo đầy đủ có thể khó nhận biết và xử trí kịp thời.

Filler được sử dụng phổ biến để tạo hình một số vùng trên khuôn mặt, trong đó có mũi. Tuy nhiên, việc đưa chất làm đầy vào mô vẫn là thủ thuật y khoa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc giải phẫu vùng mặt và các kỹ thuật tiêm an toàn.

Biến chứng đáng lo ngại nhất là tắc mạch. Filler có thể đi vào lòng mạch hoặc chèn ép mạch máu, khiến dòng máu đến vùng mô bị giảm hoặc ngừng lại. Khi thiếu máu và oxy kéo dài, mô có thể tổn thương, sau đó hoại tử.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Thu Hương)

Vùng mũi càng cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu tại đây phức tạp, có những nhánh liên quan đến hệ mạch quanh mắt. Trong trường hợp nặng, tắc mạch do filler không chỉ gây tổn thương da mà còn có thể dẫn đến mất thị lực, tổn thương não, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngoài tắc mạch, việc tiêm không bảo đảm vô khuẩn hoặc thực hiện sai kỹ thuật có thể gây nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và để lại sẹo. Một số biến chứng cần điều trị trong thời gian dài, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và kết quả thẩm mỹ.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, cho biết trước khi tiêm filler, bác sĩ cần đánh giá chỉ định, tình trạng của người bệnh và lựa chọn kỹ thuật phù hợp.

Người thực hiện cũng phải hiểu rõ đường đi của mạch máu, vị trí nguy hiểm và cách xử trí khi xảy ra tai biến. Đây là những kiến thức không thể thay thế bằng kinh nghiệm tiêm đơn thuần.

Vì vậy, người có nhu cầu làm đẹp cần tìm hiểu kỹ cơ sở thực hiện, người trực tiếp tiêm và sản phẩm được sử dụng. Filler phải có nguồn gốc rõ ràng, còn thủ thuật cần được thực hiện tại cơ sở được cấp phép và bởi nhân viên y tế có chuyên môn phù hợp.

Những lời quảng cáo như “tiêm nhanh”, “không đau”, “không biến chứng” hoặc mức giá thấp không phải là căn cứ để đánh giá mức độ an toàn của một thủ thuật.

Sau tiêm filler, sưng nhẹ, bầm tím hoặc đau tại vị trí tiêm có thể xuất hiện và thường giảm dần. Tuy nhiên, nếu đau dữ dội hoặc tăng nhanh, người bệnh không nên tiếp tục theo dõi tại nhà.

Da vùng tiêm chuyển trắng bệch, tím hoặc xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hay dấu hiệu hoại tử đều cần được kiểm tra sớm. Đây có thể là những biểu hiện gợi ý tình trạng thiếu máu tại vùng tiêm.

Đặc biệt, nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi hoặc mất thị lực sau tiêm filler là những dấu hiệu cấp cứu. Yếu liệt, méo miệng, nói khó cũng cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Với biến chứng tắc mạch, thời gian xử trí có ý nghĩa quan trọng. Phát hiện càng sớm, cơ hội hạn chế tổn thương mô và di chứng càng lớn.

Làm đẹp bằng filler không đồng nghĩa với một thủ thuật đơn giản. Trước khi tiêm, người dân nên ưu tiên kiểm tra cơ sở có được cấp phép hay không, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ một mũi tiêm tưởng như nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn nếu được thực hiện sai cách.