Chân biến dạng sau tiêm filler tại nhà

(VTC News) -

Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân 29 tuổi trong tình trạng hai cẳng chân biến dạng, xuất hiện nhiều khối sưng đỏ sau khi tiêm filler để làm thẳng chân tại nhà.

Theo ThS.BS Hoàng Hồng Mạnh, đây là hậu quả của một chỉ định thẩm mỹ sai về mặt y khoa, cộng với sự chủ quan khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp không được kiểm soát. Không ít người tin rằng filler có thể “nắn chỉnh” đôi chân cong thành thẳng. Theo bác sĩ Mạnh, quan niệm này hoàn toàn sai.

Filler vốn được thiết kế để bù đắp thể tích mô mềm ở những vùng nhỏ như rãnh nhăn, thái dương hay cằm. Trong khi đó, hình dạng cẳng chân cong hay thẳng chủ yếu phụ thuộc vào trục xương chày, xương mác cùng cấu trúc cơ và gân.

“Tiêm một lượng lớn filler vào mô mềm không thể thay đổi trục xương. Ngược lại, việc này còn làm biến dạng vùng chân, gây chèn ép mạch máu và dây thần kinh”, bác sĩ nói.

Cẳng chân là khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp với nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng như động mạch chày trước, chày sau và hệ thần kinh ngoại vi. Khi một lượng lớn chất làm đầy được tiêm vào khu vực này, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Một trong những rủi ro lớn nhất là tắc mạch hoặc chèn ép khoang. Filler có thể đi vào lòng mạch hoặc tạo áp lực lên mô xung quanh, làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử da, mô mềm.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có nguy cơ bị viêm cân cơ hoại tử, tình trạng cấp cứu ngoại khoa rất nặng. Nếu không được xử trí kịp thời bằng kháng sinh mạnh và phẫu thuật, vùng tổn thương có thể lan rộng, thậm chí buộc phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người cho rằng tiêm filler là thủ thuật đơn giản nên có thể thực hiện tại nhà. Thực tế, môi trường sinh hoạt thông thường chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm như tụ cầu vàng, liên cầu nhóm A hay các vi khuẩn kỵ khí.

Khi tiêm trong điều kiện không vô khuẩn, vi khuẩn dễ xâm nhập vào mô sâu, gây áp xe, viêm mô bào lan tỏa hoặc nhiễm trùng huyết. Một nguy cơ khác là sốc phản vệ. Với những người có cơ địa dị ứng, phản ứng này có thể xảy ra rất nhanh.

“Nếu tiêm filler tại nhà mà không có thuốc chống sốc, thiết bị cấp cứu và đội ngũ hồi sức, bệnh nhân có thể ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút trước khi kịp đưa tới bệnh viện”, bác sĩ cảnh báo.

Để hạn chế các biến chứng nguy hiểm, bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ một số nguyên tắc khi làm đẹp. Trước hết, tuyệt đối không thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại nhà. Những can thiệp như tiêm filler phải được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, đảm bảo điều kiện vô khuẩn và có bác sĩ chuyên môn.

Bên cạnh đó, người từng có tiền sử dị ứng cần được thăm khám kỹ trước khi tiến hành bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào.

Cuối cùng, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, đỏ nóng tại vùng tiêm, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc xử trí trong “thời gian vàng” có thể giúp hạn chế những biến chứng nặng nề.

Các chuyên gia nhấn mạnh, làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng cần lựa chọn phương pháp phù hợp và cơ sở y tế uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe, thậm chí tính mạng.