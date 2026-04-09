Thường trực Ban Bí thư chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 9/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thủ đô Vientiane, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác có Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Các văn kiện hợp tác gồm: Đề án hợp tác công tác văn thư, lưu trữ và thư viện giai đoạn 2026-2030 giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bản ghi nhớ (MOU) giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Luang Namtha giai đoạn 2026-2029.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị tiếp tục là nền tảng vững chắc. Sự tin cậy cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể hiện qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên, cơ chế hợp tác hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào, hai bên đã nhanh chóng triển khai các nội dung “gắn kết chiến lược”, một khái niệm thể hiện mức độ hợp tác sâu rộng, đồng bộ từ tầm nhìn phát triển đến chính sách cụ thể.