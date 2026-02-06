Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào

Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Tại cuộc gặp, trong không khí hữu nghị, người đứng đầu ba Đảng khẳng định cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng, đồng thời CPP đang tích cực triển khai hiệu quả Cương lĩnh chính trị của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028, tạo nền tảng quan trọng để ba Đảng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố vững chắc tin cậy chính trị và thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác giữa ba Đảng, ba nước trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng chia sẻ về tình hình Việt Nam và những kết quả quan trọng, mang tính định hướng chiến lược của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh Đại hội XIV xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ truyền thống đặc biệt với Lào và Campuchia, chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào.

​Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là thành công của Đại hội XIV; đánh giá cao đường lối đổi mới toàn diện, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, tiến tới đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng nhìn lại một năm qua, ba nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác ba nước đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, ngày càng củng cố và phát triển.

Quan hệ chính trị - đối ngoại tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể cho hợp tác ba nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng, được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ba nước đã tổ chức thành công cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn tại Lào.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chuyển biến tích cực, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02%; Campuchia ước đạt 6,3%; Lào ước đạt 4,2%. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước được tăng cường. Ba nước tổ chức thành công Liên hoan thanh niên ba nước năm 2025 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu

​Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đánh giá các tác động đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những khó khăn kinh tế và các thách thức an ninh phi truyền thống, ba Người đứng đầu ba Đảng thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

​Trên cơ sở đó, ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên cơ chế cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội, ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều cơ chế ba bên khác; giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước; phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới ba nước đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

​Về kinh tế - thương mại - đầu tư, ba bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế heo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo đột phá trong gắn kết chặt chẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng và tham gia các chuỗi cung ứng, trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau giữa ba nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông - vận tải, logistics, năng lượng, viễn thông và du lịch, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; triển khai hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời cải thiện các chính sách, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, nhất là thương mại khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa ba nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp ba nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến, phát triển xanh, kinh tế số, du lịch và các lĩnh vực khác.

​Nhằm hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt đòi hỏi cho giai đoạn phát triển mới, ba người đứng đầu ba Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh gắn kết giáo dục và đào tạo theo hướng lâu dài, coi giáo dục - đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ, vun đắp hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ hai nước, ba nước; tạo điều kiện thuận lợi tối đa, bao gồm cả việc đổi mới chương trình học bổng Chính phủ, cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên của hai nước còn lại đến học tập tại nước mình, coi đây là một biện pháp quan trọng để gắn kết giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa ba nước; tăng cường liên kết, mở rộng trao đổi, giao lưu giảng viên, sinh viên giữa các Trường đại học hàng đầu hai nước, ba nước; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước.

​Ba người đứng đầu ba Đảng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ba nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức quần chúng, Hội Hữu nghị và các địa phương biên giới giữa ba nước.

Tại cuộc họp, ba bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Cuộc gặp ba Đảng đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp, trao đổi tất cả các lĩnh vực trong ba Đảng, ba nước và một lần nữa khẳng định quan hệ ba đảng, ba nước và nhân dân ba nước có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

Kết thúc cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng lần thứ 5 năm 2027 tại Lào.