Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng).

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VTV)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng bao gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trương Thiên Tô; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang (Ủy viên thường trực).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Đồng thời, tham mưu, tư vấn cho cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương định kỳ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.