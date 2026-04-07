Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn, quyết tâm đưa đất nước bứt phá

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức

Phát biểu nhậm chức chiều 7/4, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước Nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và Nhân dân cả nước, đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh để ngày hôm nay đất nước ta có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các thế hệ lãnh đạo Chính phủ tiền nhiệm đã tạo nền tảng vững chắc cho Chính phủ trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Thủ tướng, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng nhận định, chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới và mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân.

"Trước Quốc hội và Nhân dân cả nước, tôi xin hứa Chính phủ sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng trọng tâm", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Trọng tâm thứ nhất được Thủ tướng đề cập là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân. Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế; quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội.

Cùng với đó là nhiệm vụ xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. "Trên tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và Nhân dân", Thủ tướng chia sẻ.

Trọng tâm thứ hai được Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết quyết tâm nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

"Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính phủ xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới. Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, thúc đẩy kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất. Đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng thụ công bằng từ sự phát triển.

Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất, dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài.

Đồng thời, theo người đứng đầu Chính phủ, cần nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Trọng tâm thứ ba là vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới. "Nhiệm vụ của Chính phủ là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất, trở thành động năng mới. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực vật lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu. Trong đó xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Định hướng quan trọng được Thủ tướng chia sẻ là xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết, khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở nơi gần dân nhất và sát dân nhất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.

Thứ tư là xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Theo đó, Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Thứ năm, theo Thủ tướng, xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết", tân Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.