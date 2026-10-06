Thử tài IQ: Di chuyển 1 que diêm để được phép tính đúng 6 + 1 = 12

(VTC News) -

Đây là câu đố IQ yêu cầu người chơi vận dụng khả năng quan sát và tư duy linh hoạt. Trước mắt bạn là phép tính được tạo thành từ những que diêm: 6 + 1 = 12.

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển đúng một que diêm để biến phép tính sai thành phép tính đúng.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng câu đố này không dễ như nhiều người nghĩ. Bạn không được bỏ que diêm ra ngoài, bẻ que, thêm que mới hay di chuyển nhiều hơn một que. Tất cả những gì cần làm đều nằm ngay trong phép tính ban đầu.

Di chuyển 1 que diêm để được phép tính đúng 6 + 1 = 12. (Ảnh minh hoạ)

Điều khiến nhiều người mất thời gian là thường chỉ tập trung vào việc thay đổi dấu cộng, dấu bằng hoặc một trong những con số. Tuy nhiên, hãy thử quan sát kỹ cấu tạo của từng chữ số bằng que diêm và suy nghĩ xem một que có thể được lấy ra từ đâu, sau đó đặt vào vị trí nào.

Đừng vội tính toán theo cách thông thường. Với dạng câu đố này, đáp án đôi khi không nằm ở phép cộng mà nằm ở cách bạn nhìn nhận những con số trước mắt.

Bạn đã có đáp án của mình chưa? Hãy để lại đáp án của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.