Nhìn hình đoán tên 5 loài côn trùng: Tưởng dễ nhưng 90% trả lời sai

(VTC News) -

Bức ảnh trên ghi lại hình ảnh cận cảnh của 5 loài côn trùng khác nhau, được đánh số thứ tự từ 1 đến 5:

Loài số 1: Có thân hình màu nâu xám sẫm với các đường hoa văn chạy dọc lưng.

Loài số 2: Thân hình thon dài, màu xanh lá cây đậm và đầu nhọn.

Loài số 3: Sở hữu đôi chân trước dạng gắp đặc trưng cùng tư thế đứng rất riêng biệt.

Loài số 4: Thân màu xanh lục tươi, vóc dáng nhỏ gọn.

Loài số 5: Có đôi cánh rộng trông giống hệt như một chiếc lá cây xanh.

Thử thách dành cho bạn: Hãy quan sát đặc điểm hình dáng, màu sắc và cấu tạo cơ thể của từng con vật để đoán xem số 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với những loài côn trùng nào nhé.

IQ cực cao mới phân biệt được 5 loại côn trùng này

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