Nghĩ mãi không ra: Từ tiếng Việt nào có 11 chữ 'A'?

(VTC News) -

Thông thường, khi nhắc đến số lượng chữ cái trong một từ tiếng Việt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đếm theo cách viết thông thường. Thế nhưng, với câu đố này, càng chăm chăm tìm một từ có nhiều chữ A, người chơi càng dễ đi chệch hướng.

Một gợi ý nhỏ là hãy thử nghĩ rộng hơn về cách chữ cái được sử dụng. Đôi khi, một chữ cái không chỉ dùng để tạo thành từ mà còn có thể gắn với một giá trị số. Liên tưởng từ chi tiết này có thể giúp bạn tìm ra lời giải.

Sức hấp dẫn của câu đố mẹo nằm ở chỗ đáp án không nhất thiết xuất hiện theo cách nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách hiểu cũng có thể mở ra hướng giải hoàn toàn khác.

Từ nào trong tiếng Việt có 11 chữ ‘A’? (Ảnh minh họa)

Bạn có tìm ra đáp án trong vài giây đầu tiên không? Hãy thử sức và chia sẻ câu trả lời ở phần bình luận. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị để bạn thử tài suy luận.