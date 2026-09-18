Giải đáp câu đố: Con gì vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng?

(VTC News) -

Chỉ một hình ảnh rất nhỏ được đưa ra: một con vật có kích thước chỉ tương đương hạt đỗ. Thế nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một chi tiết hoàn toàn trái ngược: Nó có thể “ăn giỗ cả làng”.

Nếu hiểu theo nghĩa thông thường, một sinh vật nhỏ như vậy chắc chắn không thể ăn hết một mâm cỗ, chứ chưa nói đến cả làng. Chính sự đối lập giữa kích thước và hành động là điểm khiến câu đố trở nên thú vị.

Người giải có thể sẽ nghĩ đến những loài vật bé nhỏ thường xuất hiện trong đời sống. Nhưng “ăn giỗ” trong câu này liệu có thực sự mang nghĩa ăn uống? Hay đây chỉ là cách nói ẩn dụ, chơi chữ quen thuộc của người xưa?

Con gì vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng?. (Ảnh minh hoạ)

Để tìm ra đáp án, có lẽ không nên chỉ tập trung vào hình dáng của “con gì”, mà cần chú ý đến toàn bộ cách diễn đạt. Một đáp án hợp lý phải giải thích được cả hai vế: “vừa bằng hạt đỗ” và “ăn giỗ cả làng”. Càng suy nghĩ theo nghĩa đen, câu đố càng dễ đi vào ngõ cụt.

Vậy theo bạn, con gì vừa bằng hạt đỗ nhưng lại có thể “ăn giỗ cả làng”? Bạn nghĩ đến con vật nào đầu tiên? Hãy để lại đáp án ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.