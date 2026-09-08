Giải đáp câu đố: Tại sao con quạ ngủ trên cành cây không bị ngã?

(VTC News) -

Nếu nhìn theo cách thông thường, nhiều người sẽ bắt đầu suy luận về đặc điểm của loài quạ. Có phải vì nó có móng vuốt chắc khỏe? Hay nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt? Cũng có thể con quạ biết cách dùng đôi cánh để giữ cơ thể ổn định khi cành cây rung lắc?

Những câu trả lời này đều có vẻ hợp lý nếu đây là một câu hỏi về sinh học. Tuy nhiên, câu đố lại không yêu cầu bạn giải thích cơ chế giúp con quạ đứng vững khi ngủ. Đây là một câu hỏi mẹo, trong đó đáp án có thể đơn giản hơn rất nhiều so với những gì bạn đang tưởng tượng.

Tại sao con quạ ngủ trên cành cây không bị ngã?. (Ảnh minh hoạ)

Hãy đọc kỹ từng từ trong câu hỏi. “Tại sao con quạ ngủ trên cành cây không bị ngã?” Người ra câu đố không hỏi con quạ giữ thăng bằng bằng cách nào, cũng không hỏi nó sử dụng bộ phận nào để bám vào cành cây.

Chính cách đặt câu hỏi này có thể khiến người giải đi theo hướng suy luận quá phức tạp. Trong khi đó, đáp án đôi khi lại nằm ngay ở một chi tiết rất quen thuộc mà chúng ta thường bỏ qua.

Đây cũng là kiểu câu đố không cần kiến thức chuyên môn. Chỉ cần thay đổi cách tiếp cận, bạn có thể tìm ra đáp án trong vài giây.

Vậy theo bạn, tại sao con quạ ngủ trên cành cây lại không bị ngã? Hãy đưa ra câu trả lời của mình ở phần bình luận. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.