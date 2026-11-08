Thị trường vàng chuẩn hóa: Người mua tìm về điểm tựa niềm tin

(VTC News) -

Khi những quy định về hóa đơn điện tử và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt dần đi vào nếp sống thường nhật, việc mua bán vàng của người dân cũng đang có những chuyển biến rõ nét. Người mua ngày nay chuộng sự rõ ràng: tuổi vàng phải chuẩn mực, chính sách thu đổi phải rành mạch và giao dịch cần chứng từ minh bạch để an tâm tích lũy lâu dài.

Nhu cầu rất thực của người mua vàng

Vàng từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Việt. Đó là chiếc nhẫn tròn trơn dành dụm sau mỗi vụ mùa, món quà cưới cha mẹ trao tay, hay chút của để dành phòng khi việc lớn. Trong tâm thức của phần đông người dân, tích vàng vừa là thói quen giữ tài sản vừa mang lại cảm giác an lòng qua năm tháng.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và các quy định quản lý mới của Nhà nước, thói quen giao dịch kim loại quý đang dần thay đổi theo hướng văn minh hơn. Đặc biệt, từ khi quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên có hiệu lực, người dân đi mua vàng bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến tính chuẩn hóa của điểm bán.

Khảo sát thực tế cho thấy, nỗi bận tâm của người mua vàng thường xoay quanh những điều rất thiết thực. Khi mua, ai cũng mong muốn hàm lượng vàng được kiểm định chính xác, đúng với số tiền mình bỏ ra.

Khi cần bán lại hoặc đổi sang mẫu khác, chính sách thu đổi cần rõ ràng, tỷ lệ khấu hao được thông tin từ đầu để tránh những hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, việc nhận hóa đơn điện tử đầy đủ cũng giúp người mua lưu giữ nguồn gốc tài sản một cách ngăn nắp, thuận tiện khi quản lý tài chính gia đình.

Chính những nhu cầu rất thực ấy đang dẫn dắt người tiêu dùng tìm về các thương hiệu có bề dày lịch sử, nơi quy trình giao dịch được xây dựng bài bản và chữ Tín đã được kiểm chứng qua thời gian.

34 năm gìn giữ chữ Tín: Điểm tựa từ sự minh bạch

Trong số những thương hiệu kim hoàn lâu năm tại Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người mua vàng. Khởi nguồn từ thương hiệu Vàng Bảo Tín danh tiếng đất Hà thành, cửa hàng đầu tiên trên phố Nguyễn Trãi ra đời năm 1992. Doanh nghiệp đã trải qua hành trình 34 năm bền bỉ với phương châm: “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”.

Với nghề kim hoàn, lòng tin của khách hàng không đến từ những lời quảng bá, mà được xây đắp qua từng lần cân đo, từng tờ giấy biên nhận và cách ứng xử tử tế khi khách quay lại bán hay đổi hàng. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Bảo Tín Mạnh Hải cụ thể hóa triết lý ấy thành ba nguyên tắc vận hành giản dị: “Trọn chữ Tín - Đúng tuổi Vàng - Minh bạch Thu đổi”.

Bảo Tín Mạnh Hải kỷ niệm 34 năm.

Để đảm bảo “Đúng tuổi Vàng”, từng sản phẩm vàng 24K tại đây đều được kiểm định bằng hệ thống máy quang phổ hiện đại trước khi xuất xưởng, đảm bảo đạt chuẩn hàm lượng 99,99%. Thông số về tuổi và trọng lượng được dập khắc rõ ràng trên sản phẩm, giúp người mua hoàn toàn yên tâm về chất lượng thật.

Với cam kết “Minh bạch Thu đổi”, doanh nghiệp niêm yết công khai bảng giá mua vào - bán ra trên toàn hệ thống và tại các kênh thông tin chính thức. Quy chế thu đổi được quy định cụ thể, rõ ràng ngay từ lúc khách mua hàng. Khi người dân có nhu cầu bán lại hoặc đổi mẫu, nhân viên quầy cân đo công khai và áp dụng đúng tỷ lệ đã công bố, không phát sinh các chi phí bất hợp lý.

Đồng thời, việc sớm hoàn thiện hệ thống thanh toán số, hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng, quét mã QR và phát hành hóa đơn điện tử ngay khi hoàn tất giao dịch đã giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giao dịch an toàn và minh bạch theo đúng chuẩn mực của pháp luật.

Hơn 39 cửa hàng hiện đại và hệ sinh thái Vàng 24K đa dạng

Không còn bó hẹp trong không gian của một tiệm vàng phố cũ năm xưa, Bảo Tín Mạnh Hải ở tuổi 34 đã phát triển mạng lưới hơn 39 showroom khang trang tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất và các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, TP.HCM cùng các tỉnh lỵ trọng điểm. Không gian mua sắm sáng sủa, sạch sẽ cùng phong cách phục vụ chu đáo mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, thoải mái cho người dân khi ghé thăm.

Khách hàng đến mua hàng tại showroom BTMH, được nhân viên tận tay tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của các thành viên trong gia đình, thương hiệu đã phát triển một hệ sinh thái sản phẩm vàng 24K hoàn chỉnh, đưa vàng hiện diện tự nhiên trong nhiều hoàn cảnh đời sống:

Dòng Vàng tích lũy Kim Gia Bảo những sản phẩm truyền thống quen thuộc gồm nhẫn tròn trơn ép vỉ, vàng miếng với nhiều mức trọng lượng khác nhau. Nhờ tính thanh khoản cao và tuổi vàng chuẩn xác, Kim Gia Bảo luôn là lựa chọn hàng đầu của người lớn tuổi, các bậc phụ huynh hay người làm kinh doanh khi cần một kênh tích sản an toàn, tích lũy theo từng tháng.

Thứ hai là dòng Quà tặng vàng Kim Gia Bảo Gift và Tiểu Kim Cát. Nhận thấy người trẻ ngày nay chuộng những món quà vừa tinh tế vừa giữ được giá trị, thương hiệu đã cho ra mắt các thẻ quà tặng vàng 24K với trọng lượng nhỏ gọn từ 0,1 đến 0,2 chỉ.

Nổi bật là bộ sưu tập “Vẹn Tròn Hương Sắc” lấy cảm hứng từ bốn loài hoa quen thuộc của Việt Nam (Hoa Hải Đường, Hoa Quỳnh, Hoa Đào, Hoa Loa Kèn), gửi gắm những lời chúc ý nghĩa về sự bình an, hạnh phúc và vượng tài. Với chi phí vừa tầm, Kim Gia Bảo Gift là giải pháp quà tặng lịch thiệp cho các dịp thôi nôi, sinh nhật, mừng thăng chức hay tri ân đối tác thay cho những món quà ngắn hạn.

Hướng đến những người yêu chuộng nét đẹp văn hóa và nghệ thuật chế tác truyền thống, sản phẩm Mạnh Hải Heritage lại chắt lọc những hoa văn di sản của Thăng Long - Hà Nội như Khuê Văn Các, họa tiết rồng phượng... Mỗi tác phẩm mỹ nghệ vàng 24K không chỉ có giá trị vật chất mà còn trở thành kỷ vật mang tính lưu truyền, trang trọng trong các nghi lễ lớn của gia đình hay dòng họ.

Ảnh thiết kế kết hợp giới thiệu những sản phẩm đại diện cho từng dòng sản phẩm nổi bật của BTMH (vàng tích lũy, KGB, heritage)

Khắc phục nhược điểm mềm và dễ móp của vàng ta truyền thống, công nghệ chế tác 3D và 5D Hard Gold giúp dòng trang sức vàng 24K công nghệ cao có độ cứng cao hơn, đường nét mỏng nhẹ và thanh thoát. Nhờ đó, phụ nữ công sở có thể thoải mái diện nhẫn, lắc tay hay mặt dây chuyền vàng ta đi làm hằng ngày mà không lo già dặn hay vướng víu, đồng thời vẫn bảo toàn trọn vẹn giá trị khi cần thu đổi.

Lời tri ân sau hơn ba thập kỷ đồng hành

Nhìn lại hành trình 34 năm kể từ năm 1992 đến nay, điều quý giá nhất mà Bảo Tín Mạnh Hải gìn giữ được không chỉ là quy mô cửa hàng hay công nghệ chế tác, mà chính là sự tin cậy bền bỉ của hàng triệu lượt khách hàng.

Khi thói quen tiêu dùng thay đổi và các chuẩn mực xã hội ngày càng nâng cao, giá trị của chữ Tín lại càng trở nên rõ nét. Bằng sự minh bạch trong tuổi vàng, sòng phẳng trong thu đổi và tận tâm trong từng điểm chạm bán lẻ, thương hiệu tiếp tục vững bước trên hành trình trở thành điểm tựa an tâm cho nếp tích lũy của mỗi gia đình Việt.