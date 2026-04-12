Thế giới chuẩn bị đối mặt với hiện tượng 'Siêu El Niño' mạnh kỷ lục

Theo cơ quan khí tượng Pháp La Chaîne Météo, biến thể Siêu El Niño lần này được dự báo có cường độ đặc biệt mạnh, khác biệt hoàn toàn so với các đợt El Niño thông thường. Nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương dự kiến sẽ cao hơn mức trung bình từ 2 độ C đến 2,5 độ C.

Đáng chú ý, hiện tượng này vốn chỉ xuất hiện vài lần trong mỗi thế kỷ nhưng nay đang có dấu hiệu xuất hiện thường xuyên hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Australia và Amazon sẽ đối mặt với tình trạng khô hạn cực đoan, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực và nguồn nước. (Ảnh: Reuters)

Theo nhiều tin thế giới, các chuyên gia cảnh báo về một kịch bản "thời tiết hỗn loạn" trên toàn cầu. Năm 2026 và 2027 có nguy cơ cao trở thành những năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại, vượt xa các cột mốc của năm 2023-2024.

Khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Australia và Amazon sẽ đối mặt với tình trạng khô hạn cực đoan, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực và nguồn nước.

Ngược lại, bờ Tây châu Mỹ (Peru, Ecuador…) và miền Nam nước Mỹ sẽ phải gánh chịu những trận mưa xối xả và lũ lụt diện rộng. Sự cộng hưởng giữa nhiệt độ nền tăng cao do khí thải nhà kính và năng lượng từ Siêu El Niño sẽ khiến các đợt nắng nóng trở nên dài hơn và gay gắt hơn.

Mặc dù tác động tại châu Âu thường gián tiếp, song các chuyên gia cảnh báo Siêu El Niño có thể dẫn đến các đợt nắng nóng và ẩm bất thường. Sự thay đổi của dòng xiết gió (jet stream) cũng có thể gây ra các hiện tượng thời tiết khó lường tại khu vực Địa Trung Hải.

Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một bài kiểm tra khắc nghiệt cho khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị và nông nghiệp toàn cầu. Cơ quan chức năng khuyến cáo các chính phủ và tổ chức nông nghiệp cần sớm thực hiện các biện pháp dự trữ nước, điều chỉnh lịch thời vụ và chuẩn bị hạ tầng ứng phó với thiên tai ngay từ giữa năm 2026.