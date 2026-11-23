(VTC News) -

Nguồn cung tời điện, pa lăng từ nhiều hãng lớn

Là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu như KENBO, FUJIFA, DOSU, Kio Winch..., THB Việt Nam có danh mục máy tời điện và pa lăng đa dạng về chủng loại, tải trọng và thiết kế. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn thiết bị phù hợp với quy mô công việc, vị trí lắp đặt và nhu cầu nâng hạ thực tế.

Đối với tời điện, THB cung cấp nhiều dòng sản phẩm như tời điện mini, tời điện đa năng, tời điện treo, tời kéo mặt đất... với tải trọng từ vài trăm kg đến nhiều tấn. Các thiết bị phù hợp cho nhu cầu nâng vật liệu tại công trình, kéo hàng hóa trong kho bãi hoặc vận chuyển máy móc trong nhà xưởng.

THB Việt Nam phân phối tời điện, pa lăng chính hãng.

Đối với pa lăng, THB cung cấp các dòng pa lăng xích với nhiều mức tải trọng, đáp ứng nhu cầu nâng hạ hàng hóa, máy móc trong nhà xưởng, xưởng cơ khí, kho hàng và cơ sở sản xuất.

Nhờ danh mục sản phẩm phong phú từ nhiều thương hiệu, THB Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu mua lẻ trang bị thiết bị cho nhà xưởng cũng như đặt hàng số lượng lớn của doanh nghiệp. Khách hàng có thể liên hệ THB để được tư vấn lựa chọn sản phẩm và nhận báo giá theo số lượng thực tế.

Danh mục tời điện, pa lăng tại THB Việt Nam

Danh mục thiết bị nâng hạ tại THB Việt Nam gồm nhiều nhóm sản phẩm, từ tời điện đến các loại pa lăng xích. Mỗi dòng có cơ chế vận hành và khả năng nâng tải riêng, đáp ứng nhu cầu di chuyển vật liệu, máy móc và hàng hóa tại nhà xưởng, kho bãi cũng như công trường xây dựng.

Các dòng tời điện tại THB Việt Nam gồm tời điện mini, tời treo, tời điện đa năng và tời kéo mặt đất, với tải trọng nâng từ vài trăm kg đến nhiều tấn. Tùy từng dòng, thiết bị có thể được sử dụng để nâng hàng theo phương thẳng đứng, kéo vật liệu theo phương ngang hoặc hỗ trợ di chuyển máy móc, hàng hóa tại công trường và nhà xưởng.

Tời điện, pa lăng nâng vật liệu tại công trường nhanh chóng.

Các dòng pa lăng xích tại THB Việt Nam được phân thành 3 loại chính, khác nhau về cơ chế vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu nâng hạ:

Pa lăng xích kéo tay: Vận hành bằng sức người thông qua cơ cấu kéo xích, không phụ thuộc vào nguồn điện. Thiết bị có kết cấu gọn, phù hợp với những vị trí không có điện hoặc nhu cầu nâng hạ không thường xuyên như kho bãi, xưởng cơ khí và công việc lắp đặt máy móc.

Pa lăng xích lắc tay: Sử dụng cơ cấu cần gạt để điều khiển xích tải nâng, hạ vật nặng. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, có thể sử dụng trong không gian hẹp hoặc tại những vị trí khó bố trí pa lăng kéo tay, phù hợp cho công việc lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị.

Pa lăng xích điện: Hoạt động bằng động cơ điện, truyền lực qua hệ thống xích tải để nâng hoặc hạ vật. Thiết bị có nhiều mức tải trọng và chiều cao nâng, giúp giảm thao tác thủ công khi vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu trong nhà xưởng và khu vực sản xuất.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, doanh nghiệp có thể lựa chọn tời điện và pa lăng dựa trên khối lượng vật nâng, chiều cao nâng, tần suất vận hành và điều kiện lắp đặt. Việc xác định đúng các thông số trước khi mua cũng là cơ sở để lựa chọn model phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc và ngân sách đầu tư.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Đối với doanh nghiệp, việc lựa chọn nhà cung cấp thiết bị nâng hạ cần cân nhắc nhiều yếu tố như giá bán, nguồn gốc sản phẩm, chứng từ hàng hóa và chính sách hậu mãi.

THB Việt Nam cung cấp báo giá chi tiết theo từng model và số lượng đặt mua cùng hóa đơn VAT, chứng từ CO/CQ, giúp doanh nghiệp dễ dàng đối chiếu chi phí, chủ động lập ngân sách và tối ưu kế hoạch đầu tư thiết bị cho nhà xưởng, kho bãi hoặc công trình.

THB Việt Nam phân phối tời điện, pa lăng xích chính hãng, giá tốt.

Bên cạnh đó, thiết bị được áp dụng chính sách bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Khách hàng được hỗ trợ tư vấn lựa chọn model, giải đáp kỹ thuật trong quá trình sử dụng và giao hàng trên toàn quốc.